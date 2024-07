SK Altheim: "Wir hätten nichts dagegen, wenn wir vorne mitspielen würden"

Details Samstag, 06. Juli 2024 15:11

In der Saison 2022/23 landete der SK Altheim aus der Bezirksliga West am neunten Tabellenrang. In der abgelaufenen Saison erwischten die "Roten Teufel" zwar keinen guten Start in die Spielzeit. Nach der Winterpause hingegen schaute es bei den Altheimer wieder besser aus, wodurch die Spindler-Elf schlussendlich auch am sechsten Rang landete. In der neuen Saison wollen die Rot-Schwarzen ihre Weiterentwicklung forcieren und einen Tabellenrang im oberen Drittel anstreben. Vor der neuen Spielzeit unterhielt sich LIGAPORTAL mit dem Sportlichen Leiter, Josef Wageneder, und gibt einen Überblick über die derzeitige Lage beim Sportklub.

Auf schlechtem Herbst folgt gutes Frühjahr

In die vergangene Spielzeit erwischte der SK Altheim nur einen durchwachsenen Start mit Siegen, Unentschieden aber auch Niederlagen - alles war in der ersten Saisonhälfte bei den Altheimern dabei. Am Ende reichte es aber nur für den zehnten Tabellenrang mit 17 Zählern in der Winterpause. "In der Herbstsaison hatten wir uns schon mehr erwartete, das war nicht so berauschend. Wir sind oft aus dem Rhythmus gekommen. Umso zufrieden sind wir hingegen mit dem Frühjahr, wo wir schon sehr zufrieden waren. Da hat von der Entwicklung bis zu den Ergebnissen alles gepasst", so der Sportliche Leiter. In der zweiten Saisonhälfte der abgelaufenen Saison schaute bei den "Roten Teufeln" dann nämlich sogar der dritte Rang hervor - was am Ende der Spielzeit 2023/24 den sechsten Rang ergibt.

Auftakt im Innviertler Cup gegen Mining/Mühlheim - Suche nach Offensivspieler

Die Mannen rund um Altheim-Cheftrainer Rudolf Spindler starteten am Montag wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison, wo bereits die ersteTrainingseinheit am Programm stand. Am Samstag ist man beim SV Mining/Mühlheim zu Gast, wo man in der ersten Runde des Innviertler Cups auf den Verein aus der 2. Klasse trifft. Wageneder gibt einen kurzen Ausblick: "Natürlich wollen wir so weit kommen, wie es nur möglich ist. Dennoch stehen uns aufgrund von Urlauben etc. einige Spieler nicht zur Verfügung, wir sind nicht komplett vollzählig, wollen aber das Beste daraus machen". Zum Meisterschaftsauftakt in der Bezirksliga West empfängt der Sportklub dann gleich den Aufsteiger, die SPG St. Roman/Esternberg 1b. Mit Sebastian Obermair verlässt ein Mittelfeldspieler den SK Altheim in Richtung Landesliga zu SK Schärding, während man in Altheim noch auf der Suche nach einem Offensivspieler ist: "Wir wollen nichts Krampfhaft versuchen, es muss einfach das Gesamtpaket passen, dann würden wir uns auf der Stürmerposition gerne noch verstärken. Wenn sich etwas ergeben sollte, wäre es natürlich schön, ansonsten ist es auch kein Beinbruch. Der Kader ist auch so breit genug", so Wageneder.

Platzverbesserung als Ziel für kommende Saison

"Wir wollen das im Frühjahr erreichte fortsetzen, natürlich wollen wir auch etwas weiter vorne mitspielen. Man kann nur schwer einen Platz definieren, wir wollen halt so weit wie möglich vorne dabeisein, da hätten wir nichts dagegen. Die Entwicklung steht aber im Vordergrund. In der abgelaufenen Saison haben wir fast ausschließlich mit Altheimer Spielern gespielt. Wir wollen die Jungen unterstützen. Es gehört am Ende auch immer viel Glück dazu", so der Sportliche Leister abschließend, der auf junge und einheimische Akteure setzen will.

Julian Biereder

