Union Natternbach: Mit Neo-Coach Josef Bögl soll Mittelfeldrang gelingen

In der Saison 2022/23 gelang der Union Natternbach der Aufstieg als Vizemeister der 1. Klasse Nord-West in die Bezirksliga West. Mit drei Niederlagen am Stück hätte man sich den Start in die neue Bezirksliga-Saison zwar anders vorgestellt, konnte in der Winterpause dann dennoch am neunten Tabellenrang mit 17 Zähler verweilen. Der Abstiegskampf war bis zum Schluss spannend, am Ende erreichte der Bezirksliga-Aufsteiger aber auch im Endklassement denselben Rang wie noch nach der Hinrunde. LIGAPORTAL unterhielt sich eine Woche vor Saisonstart mit dem Sportlichen Leiter, Daniel Pichler, und blickt auf die derzeitige Lage bei der Union.

Abstiegskampf blieb bis zum Schluss spannend

Mit drei Niederlagen infolge hätte man sich den Start in die neue Saison zwar anders vorgestellt, jedoch konnte man beim ersten Sieg in der vierten Runde gegen St. Martin auch das erste Torspektakel feiern (6:0). Am Ende schauten in der Hinrunde fünf Siege, zwei Unentschieden sowie sechs Niederlagen hervor, was den neunten Tabellenrang ergab. Auch in der Frühjahrstabelle schaute derselbe Rang hervor, jedoch konnte man hier nur vier Siege, vier Punkteteilungen neben fünf Niederlagen einnehmen. "Grundsätzlich sind wir mit der letzten Saison zufrieden. In den ersten Spielen haben wir gegen gute Gegner Punkte liegengelassen, da waren wir etwas in einer Lernphase. Die Umstellung ist durch eine etwas abwartendere Spielweise aber geglückt. Im Winter konnten wir uns auf unserem neuen Kunstrasenplatz gut vorbereiten. Am Ende haben wir unser Ziel - den Klassenerhalt - erreicht und freuen uns auf die neue Spielzeit", blickt Pichler auf die vergangene Saison zurück.

Mit neuem Trainer soll Mittelfeldrang gelingen

In Natternbach gab es in der Sommerpause am Transfermarkt nur leichte Veränderungen. Mit Josef Bögl hat man einen neuen Cheftrainer gefunden, der zukünftig anstelle von Thomas Paminger das Zepter schwingt. Nominell gab es bei der Union zwar keinen Abgang, doch zwei Spieler werden zukünftig etwas kürzertreten. Vasyl Khimich (von Ungarn), Tobias Lehner (von Neumarkt/Pötting) und Tobias Traunwieser (von Waizenkirchen) stoßen hingegen neu zum Verein. "Wir haben mit Josef Bögl einen neuen Trainer gefunden, sind in der neuen Saison guter Dinge, dass wir uns noch einmal verbessern können. Dann sind wir auch richtig in der Bezirksliga so richtig angekommen. Die Vorbereitung läuft bislang gut, zwar waren wir noch nicht wirklich komplett, doch die Leistung passt und wir sind gut vorbereitet auf die kommende Meisterschaft. Wir wollen einen Rang im Mittelfeld der Tabelle belegen", so der Sportliche Leiter, Daniel Pichler, über die Erwartungshaltung in der kommenden Spielzeit.

