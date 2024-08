Union Diersbach: Rückenwind durch Cup-Performance für neue Liga

Details Donnerstag, 15. August 2024 21:22

Nach dem Meistertitel in der vergangenen Saison in der 1.Klasse Nord-West mit 55 Punkten durfte die Union SANUBE Diersbach in die Bezirksliga West aufsteigen. Dort möchte man sich im Idealfall in der kommenden Saison behaupten. Dazu kompensierte man die drei Abgänge mit drei Neuzugängen, von denen zwei aus Ungarn kamen.

Klassenerhalt als Ziel

„Unsere Ziele sind ganz einfach, wir wollen nicht absteigen. Im Idealfall werden wir uns am Saisonende zwischen dem 8. und 10. Platz wiederfinden“, brachte der Sektionsleiter der Union Diersbach Josef Steinmann die Ziele des Vereines auf den Punkt. Dies will man auch aufgrund der drei Neuzugänge erreichen. Die beiden ungarischen Legionäre Bence Lizak und Andras Marton sollen die beiden zum SK Schärding abgewanderten Ungarn Attila Soos und Adam Kozselka ersetzen. Mit Mathias Gumpinger sicherte man sich nach den Neuzugängen für die Offensive aus Ungarn auch noch ein einheimisches Talent von Kopfing für die Defensive. „Alle drei Neuzugänge haben sich bis jetzt gut in die Mannschaft eingefügt. Auch qualitativ sind unsere zwei Legionäre im Vergleich zu unseren letzten beiden Ungarn eine Verbesserung“, so Steinmann.

Vorbereitung waren Pokal-Bewerbe

In der Vorbereitung startete die Union Diersbach sowohl im Innviertel- als auch im Landes-Cup. Im Innviertel-Cup kam man in die dritte Runde, ehe man gegen Neuhofen im Innkreis mit 0:3 den Kürzeren zog. Im Admiral OÖ Landes-Cup traf man in der ersten Runde erneut auf Neuhofen im Innkreis, doch nahm das Spiel dieses Mal das bessere Ende für Diersbach. Man gewann mit 3:2 gegen den Landesligisten. In der darauffolgenden Runde unterlag man dem Landesligisten Bad Leonfelden mit 1:4. Bereits in den ersten Pflichtspielen der Saison taten sich die Neuzugänge mit durchwegs guten Leistungen hervor und konnten den einen oder anderen Scorer verbuchen. Alles in den Schatten stellte jedoch die Performance des letztjährigen Goalgetters Niklas Klamminger, der diese Saison bis dato dort weiter machte, wo er letzte Saison mit 22 Treffern aufgehört hat. Auch der letzte Test vor dem Start der Meisterschaft vergangenes Wochenende gegen eine Mannschaft aus der 2. Klasse, konnte trotz vieler fehlender Akteure mit 3:2 gewonnen werden.

Debut-Spiel

In der ersten Begegnung in der neuen Liga trifft die Union am Sonntag auf Senftenbach. Senftenbach wurde in der letzten Saison Vize-Meister und dürfte somit ein sehr guter Gradmesser für Diersbach sein. „Wichtig wird sein, dass wir uns einfach nicht verspielen. Wir sollten einfach an den Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen“, sagte der Sektionsleiter der Union Diersbach.

