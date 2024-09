SV Lambrechten: Zufriedenstellender Saisonstart, Top-Fünf als Saisonziel

Details Mittwoch, 18. September 2024 19:30

Vergangene Saison kehrte der SV Bäck Baggerungen Lambrechten nach vier Jahren Abstinenz zurück in die Bezirksliga West. Dank einer starken Teamleistung über die ganze Saison hinweg kämpfte man sogar bis zuletzt um den erneuten Aufstieg. Am Ende landete man auf einem soliden dritten Platz. Der sportliche Leiter Michael Berrer hat sich in einem ausgiebigen Gespräch über den gelungenen Saisonstart, Ziele, Jugendarbeit und seinen Favorit auf den Aufstieg geäußert.

Sehr zufriedenstellender Saisonstart

"Trotz Sieges am ersten Spieltag gehört der Heimsieg gegen die Zweitvertretung von Union Gurten zu den schlechteren zwei Spielen der bisherigen Saison", so Berrer. Die bittere 0:1-Niederlage am dritten Spieltag vor eigenem Publikum gegen Taufkirchen/Pram schmerzt in Lambrechten immer noch, jedoch fand der sportliche Leiter auch sehr positive Worte für seine Mannschaft: „Speziell in der Begegnung gegen Gilgenberg war eine tolle Teamleistung zu sehen, genauso wollen wir Fußball spielen. Taktisch eine absolute Meisterleistung".

Michael Berrer, der mittlerweile zweieinhalb Jahre als sportlicher Leiter beim Verein tätig ist, zieht auch ein Resümee über die bisherige Zeit: „Wenn man aufsteigt und dann nur knapp den Relegationsplatz verpasst, muss man zufrieden sein, aber einen großen Teil für den Erfolg trägt auch das Team, das seit mehreren Jahren nun eingespielt ist. Ich habe große Freude, mit dem Trainerteam und den Spielern zusammenzuarbeiten, und das ist am Ende das Wichtigste."

Erfahrener Kader soll verjüngt werden

Auch klar zum Ausdruck bringt Berrer dass der derzeitige Kader nicht jünger wird und man langsam, aber doch den Kader verjüngen müsse. „Wir wollen, dass die jungen Spieler mit Potenzial in naher Zukunft in die Fußstapfen der Erfahrenen treten. Wir haben im Sommer für die Kampfmannschaft sowie für die Reserve neue Trainer verpflichtet, die auch auf den Nachwuchs setzen wollen.“ Nachdem schon im Vorhinein klar war, dass Peter Jaksa nur vorübergehend das Team übernimmt, hat man in Lambrechten die fußballfreie Zeit im Sommer damit verbracht, bis zum Trainingsstart einen neuen Trainer zu finden. „Nachdem ich durch private Kontakte auf Gerhard Obermair gestoßen bin, hatten wir ein ausgiebiges Gespräch, das zeigte, dass wir ziemlich die gleiche Idee von Fußball haben“, so Berrer.

Dass nach so einer ersten Saison, in der man am Ende nur knapp den Aufstieg verfehlte, nun das Ziel doch etwas höher liegt, erwähnt der sportliche Leiter auch ganz klar. „Wenn wir ehrlich sind, muss das Ziel sein, ganz vorne wieder anzugreifen. Das ist mit dem Team auch so kommuniziert worden. Am Ende wollen wir erneut unter die ersten fünf kommen, wobei die ersten zwei Plätze auch sehr schön wären.“

Auf die Frage, wer für ihn die Topfavoriten auf den Aufstieg sind, antwortet er mit mehreren Vereinen. „Weng gehört sicher zu den Kandidaten auf den Aufstieg. Sie haben eine sehr gute Kaderqualität und machen es ungefähr wie wir in der letzten Saison. Ebenso glaube ich, dass Diersbach, Senftenbach und eventuell Altheim mindestens unter die ersten fünf kommen.“

