Bezirksliga West: Verkehrte Welt - Herbstmeister überwintert in der "Experten-Tabelle als Vorletzter"

In der Herbstsaison 2019 der Bezirksliga West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Experten lagen bei ihren Tipps gründlich daneben und kürten den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting mit stolzen 31 Punkten zum "Herbstmeister". Dahinter belegten ebenso überraschend die Union Senftenbach und die Union St. Martin/I. die Plätze zwei und drei. Für den wahren Herbstmeister aus Ranshofen wanderten hingegen lediglich 12 Zähler auf das Konto, weshalb die Floß-Elf nur als "Vorletzter überwintert". Auch für den Zweiten, Union Gurten 1b, reichte es lediglich zum achten Rang. Schlusslicht Gilgenberg hingegen belegt den neunten Platz, während die "Rote Laterne" laut "Experten-Tabelle" in Utzenaich leuchtet.

Expertentipps:

Runde 1 - Josef Diesenberger, Trainer FC Münzkirchen

Runde 2 - Stefan Großbötzl, Funktionär Union St. Martin/I.

Runde 3 - Michael Floß, Sportchef und Trainer WSV-ATSV Ranshofen

Runde 4 - Felix Scharinger, Trainer Union Gilgenberg

Runde 5 - Josef Gruber, Sportchef SV Taufkirchen/Pram

Runde 6 - Sebastian Dietrich, Sektionsleiter TSV Utzenaich

Runde 7 - Franz Spatzenegger, Sektionsleiter FC Munderfing

Runde 8 - Stefan Aschauer, Sektionsleiter SV Neumarkt/Pötting

Runde 9 - Sandro Helml, Sportchef Union Taiskirchen

Runde 10 - Christoph Stöger, Sektionsleiter SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b

Runde 11 - Jürgen Daxberger, Funktionär Union Gurten

Runde 12 - Markus Regl, Sektionsleiter Union Senftenbach

Runde 13 - Mario Rautner, Sportchef SK Altheim

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (03) SV Neumarkt/Pötting 31 (22) Punkte 26-15 Tore

2. (08) Union Senftenbach 27 (18) 20-12

3. (05) Union St. Martin/I. 25 (19) 23-17

4. (09) SK Altheim 19 (17) 19-17

5. (04) SV Taufkirchen/Pram 17 (22) 18-17

6. (07) FC Münzkirchen 16 (19) 14-17

7. (10) USV Eggelsberg/Moosdorf 15 (16) 19-17

8. (02) Union Gurten 1b 15 (23) 22-23

9. (14) Union Gilgenberg 14 (10) 18-20

10. (06) Union Taiskirchen 14 (19) 13-16

11. (12) FC Munderfing 14 (13) 16-20

12. (13) SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b 14 (11) 12-19

13. (01) WSV-ATSV Ranshofen 12 (23) 16-18

14. (11) TSV Utzenaich 10 (15) 15-23

