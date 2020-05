FC Münzkirchen: "Für unsere Liga war die Annullierung der Saison die perfekte Entscheidung"

Details Mittwoch, 20. Mai 2020 12:24

Der FC Münzkirchen absolvierte in der Bezirksliga West eine solide Hinrunde, überwinterte als Siebenter in der Mitte der Tabelle und war von Herbstmeister Ranshofen nur durch vier Punkte getrennt. Die Diesenberger-Elf wollte sich auch im Frühjahr anständig präsentieren und weiterhin eine gute Rolle spielen, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison aber auch im Sauwald ein jähes Ende. Sektionsleiter Andreas Riegler nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Andi, wie beurteilst Du den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und wie erwartest Du die weitere Entwicklung?

"Die gesetzten Maßnahmen waren am Anfang vertretbar und zu akzeptieren. Aber inzwischen gibt es in Oberösterreiche in vielen Bezirken keinen einzigen Corona-Fall, weshalb es an der Zeit ist, wieder zur Normaltität zurückzukehren".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Kannst Du diese Entscheidung nachvollziehen oder hättest Du eine andere Option gewählt?

"Da ohnehin niemand aufsteigen wollte, ist für unsere Liga die Annullierung der Saison die perfekte Entscheidung. Ich denke, dass der ÖFB in Summe den richtigen Beschluss gefasst hat, wenngleich man über eine mögliche Punktemitnahme durchaus hätte diskutieren können. Ich verstehe die große Enttäuschung bei den souveränen Tabellenführern, so hatte zum Beispiel die Union Schardenberg den Aufstieg fast schon in trockenen Tüchern".

Die Sportplätze wurden wieder geöffnet, ist der Trainingsbetrieb inzwischen wieder angelaufen ?

"Wir müssen nicht die ersten sein, die wieder ins Training einsteigen. Die Menschen sind sensibilisiert, deshalb warten wir die Entwicklung ab und beobachten in den nächsten zwei Wochen andere Vereine, wie sie mit der Situation umgehen".

Ist die Personalplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Bislang hat sich noch nichts getan. Wir sind aber bemüht, den Kader etwas breiter aufzustellen, weshalb die eine oder andere Verstärkung aus der Region durchaus möglich ist. Aufgrund der offenen Fagen sind uns aber die Hände gebunden. Wie werden die aktuellen Leihverträge gehandhabt? Oder bleiben die Fristen bei den Spielerübertritten nach den entsprechenden Paragrafen aufrecht"?

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Aufgrund der positiven Entwicklung glaube ich fest daran. Zum einen wäre eine noch längere Pause das Todesurteil für viele Vereine, und zum anderen ist eine weitere Aussetzung des Spielbetriebes mit der aktuellen Situation nicht mehr zu rechtfertigen".

Wie beurteilst Du die verfrühten Mannschaftstrainings des LASK bzw. erwartest Du Sanktionen von der Bundesliga, wenn ja welche?

"Was der LASK getan hat, geht gar nicht. Rund um das Stadion wurde früh ein Sichtschutz angebracht, weshalb anzunehmen war, dass die Linzer etwas zu verbergen haben. In den letzten Jahren hat der LASK ausgezeichnete Arbeit geleistet, mit derartigen Aktionen macht der Tabellenführer sich aber vieles kaputt. Ich rechne mit einer Geldstrafe und schließe weitere Sanktionen nicht aus".

Wie bewertest Du die ersten Geisterspiele in der deutschen Bundesliga?

"Mit der traditionell deutschen Gründlichkeit ist der Bundesliga ein guter Start gelungen. Es war aber deutlich zu sehen, dass der Fußball ohne Zuschauer nicht der Sport ist, den wir alle lieben. Demzufolge sind Geisterspiele nur eine absolute Notlösung, aber spätestens im Herbst müssen die Fans wieder in die Stadion gelassen werden".

