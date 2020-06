SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b hält Ausschau nach Stürmer

Details Montag, 08. Juni 2020 16:37

Die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b wurde im letzten Sommer der Bezirksliga West zugeteilt. Der Liga-Neuling tat sich im Herbst schwer, sammelte in der Hinrunde nur elf Punkte und überwinterte als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz. Die Topf-Elf nahm sich für das Frühjahr viel vor, wollte das Abstiegsgespenst vertreiben und in der Tabelle nach oben klettern, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Spielgemeinschaft aber ein jähes Ende. Obmann Christian Ortner nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Ortner, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation aus gesundheitlicher und sportlicher Sicht bzw. glauben Sie, dass im Herbst die neue Saison startet?

"Die Zahlen haben sich erfreulich entwickelt und sind am Boden. Die Regierung hat die richtigen Maßnahmen gesetzt und auch mit den schrittweisen Lockerungen umsichtig gehandelt. Aufgrund der positiven Situation bin ich zuversichtlich, dass im Herbst der Ball wieder rollt. Allerdings glaube ich, dass die neue Saison erst im September, mit Auflagen, gestartet wird".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Auch wenn der ÖFB-Beschluss für uns kein Nachteil war, waren wir nach einer gelungenen Vorbereitung gut drauf und überaus zuversichtlich, eine gute Rückrunde zu spielen und die Klasse zu halten. Wir hätten die Meisterschaft gerne am grünen Rasen entschieden, aufgrund der Rechtssicherheit war für die Verantwortlichen aber vermutlich keine andere Entscheidung möglich. Aus diesem Grund war eine Punktemitnahme wohl kein Thema".

Seit wann wird wieder trainiert bzw. wie sieht der derzeitige Plan aus?

"Wir haben am 18. Mai den Betrieb wieder aufgenommen, derzeit stehen wöchentlich zwei Einheiten am Programm. Wir werden demnächst eine Pause einlegen, die Vorbereitung auf die neue Saison ist aber bereits in den Köpfen".

Ist die Personalplanung für die nächste Saison angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Die Personalplanung ist bereits angelaufen. orientieren uns dabei aber auch am SV Wallern. Denn aufgrund der Kadererstellung beim OÖ-Ligisten steht uns unter Umständen der eine oder andere Spieler von oben zur Verfügung. Es wird sich im Sommer etwas tun, bislang steht aber nur fest, dass Sebastian Bonigut eine neue Herausforderung sucht und uns verlässt. Da wir in der letzten Saison quasi ohne echten Stürmer agiert haben, wollen wir die Offensive verstärken und sehen uns nach einem Angreifer um".

Wie beurteilen Sie den Punkteabzug für den LASK bzw. glauben Sie, dass der Einspruch der Linzer erfolgreich sein wird?

"Es ist schade, da der LASK bislang eine sensationelle Saison absolviert hat. Da mir ein Kommentar nicht zusteht, möchte ich mich dazu nicht äußern".

Glauben Sie, dass die Bundesliga die Saison ordnungsgemäß beenden kann bzw. wie bewerten Sie die ersten Geisterspiele?

"In den ersten Runden hat alles geklappt, weshalb die Saison beendet werden sollte. Geisterspiele sind kein Highlight, aus finanziellen Gründen aber ein notwendiges Übel".

