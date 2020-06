Union Gilgenberg mit zwei Neuerwerbungen

Details Montag, 15. Juni 2020 13:35

Nach dem letztjährigen Aufstieg tat sich die Union Raiba Gilgenberg einen Stock höher im Herbst schwer, sammelte in der Hinrunde nur zehn Punkte und überwinterte in der Bezirksliga West am Ende der Tabelle. Die Scharinger-Elf nahm sich für das Frühjahr viel vor, wollte die "Rote Laterne" loswerden und die Abstiegszone verlassen, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Innviertler jedoch ein jähes Ende, in Gilgenberg weht aber weiterhin Bezirksligaluft.

"Hätten den Abstiegskampf angenommen"

"Die Vorbereitung ist ganz gut verlaufen, waren bereit für die Rückrunde, hätten den Abstiegskampf angenommen und waren zuversichtlich, die Liga halten zu können. Auch wenn der Beschluss des ÖFB-Präsidiums für uns kein Nachteil und der Klassenerhalt frühzeitig in trockenen Tüchern war, hat die Entscheidung gepasst und ist zudem durch die Statuten gedeckt", erklärt Sektionsleiter Lukas Dicker, der bezüglich der neuen Saison optimistisch ist. "Es weiß noch immer niemand, wann es wieder los geht, aufgrund der positiven Entwicklung sollte der Ball aber spätestens im September wieder rollen. Eine noch längere Pause hält der Amateurfußball vermutlich nicht aus".

"Traineren im Sommer durch"

In Gilgenberg wurde vor zwei Wochen das Training wieder aufgenommen. "Bis auf Weiteres stehen wöchentlichen zwei Einheiten am Programm und trainieren im Sommer quasi durch, weshalb der Übergang in den offiziellen Teil der Vorberteitung ein fließender ist. Allerdings ist es aufgrund der Beschränkungen nicht einfach und hoffen, dass in absehbarer Zeit ein normales Mannschaftstraining wieder möglich ist und auch Testspiele bestritten werden können", so Dicker.

Zwei neue Kräfte und ein Abgang

Während der Corona-Pandemie hat sich der Kader von Coach Felix Scharinger, der auch in der neuen Saison die Verantwortung tragen wird, verändert. Während Philipp Spitzwieser nach Geretsberg wechselt, stehen mit Offensivspieler Michael Scheffenacker (Tarsdorf) und Torwart Thomas Eicher (Pischelsdorf) zwei neue Akteure zur Verfügung. "Viel mehr wird sich im Sommer nicht tun. Derzeit halten wir aber Ausschau nach einem Mittelfeldspieler und wären nicht abgeneigt, einen weiteren Transfer zu tätigen", spricht der Sektionsleiter von einem möglichen dritten Zugang.

Transferliste Sommer 2020

