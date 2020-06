Paukenschlag im Sauwald! FC Münzkirchen auf Trainersuche

Details Donnerstag, 18. Juni 2020 14:15

Nach einer langen Pause nahm der FC Münzkirchen am letzten Donnerstag den Betrieb wieder auf. In der zweiten Trainingswoche steht der Traditionsklub aus dem Sauwald jedoch ohne Coach da. Nach rund eineinhalb Jahren fand die Ära von Josef Diesenberger ein überraschendes Ende, weshalb der FCM intensiv Ausschau nach einem neuen Übungsleiter hält. Am Spielersektor hingegen wurde der Verein aus der Bezirksliga West bereits fündig und zog zwei Verstärkungen an Land.

Überraschendes Ende der Diesenberger-Ära

"Wie viele anderen Menschen hat sich auch Josef Diesenberger während der Corona Krise intensiv seinem privaten Umfeld gewidmet und uns vor wenigen Tagen mitgeteilt, aus famliären Gründen im Fußball kürzertreten zu wollen. Auch wenn wir mit Diesenberger langfristig geplant haben, haben wir uns mit ihm darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden", begründet Sektionsleiter Andreas Riegler das Ende der Diesenberger-Ära. "Somit sind wir intensiv mit der Suche nach einem neuen Trainer beschäftigt, haben den Markt sondiert und auch schon erste Gespräche geführt. Wir sind bemüht, die Trainierfrage noch im Juni zu kären, spätestens Anfang Juli muss der neue Coach aber feststehen".

Zwei Verstärkungen

Während der Trainer noch nicht feststeht, schlüpfen zwei neue Spieler ins FCM-Trikot. Der in der Offensive universell einsetzbare Andreas Grechhamer war bei Landesligist Esternberg tätig, während Goalgetter Sebastian Mayr für den verhinderten Meister aus Schardenberg im Herbst nicht weniger als 17 Tore erzielte. "Seit dem letztjährigen Abgang von Daniel Vanek war unser Sturm eine Baustelle und hatten an vorderster Front große Probleme. Wir waren an Sebastian seit längerer Zeit dran und freuen uns, dass es uns gelungen ist, den Torjäger zu verpflichten", hofft der Sektionsleiter künftig auf etliche Mayr-Tore. "Mit Grechhamer wechselt ein weiterer Spieler aus der Region zu uns. Damit ist das Transferprogramm grundsätzlich abgeschlossen. Da keine Abgänge zu erwarten sind, ist der Kader nun etwas breiter aufgestellt".

