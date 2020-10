„Mit dem Titel beschäftigen wir uns überhaupt nicht!“ – Taiskirchens sportlicher Leiter Sandro Helml im Interview

Details Montag, 12. Oktober 2020 20:30

Im traditionell dichten Gedränge der Bezirksliga West ist die Union Raiffeisen Taiskirchen aktuell das Maß aller Dinge. Was für viele unerwartet kam, lässt sich – nüchtern betrachtet – einleuchtend erklären. Die Erfolgsfaktoren sind vielschichtig und reichen von strategischer Planung über einen Trainer mit hoher Qualität bis hin zu einem schlagkräftigen Mix aus einem tollen Kollektiv und starken Einzelkönnern – vor allem im Offensivbereich. Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter Sandro Helml.

Ligaportal: Nach neun Runden steht ihr sensationell an der Spitze des Klassements – und das, obwohl ihr angesichts der abgebrochenen Vorsaison noch immer in gewisser Weise als Liganeuling betrachtet werdet. Was sind die Gründe für diesen Höhenflug?

Helml: „Als ewiger Vertreter der 2. Klasse war für uns der Aufstieg in die 1. Klasse schon ein riesiger Erfolg. Vor vier bis fünf Jahren ist es dann losgegangen mit der aktuellen Mannschaft. Da hat man schon gesehen, dass eine gewaltige Qualität da ist. Wir haben dann gewusst, dass wir den Jungs etwas bieten müssen, damit sie bei uns bleiben und wir in Zukunft etwas aufbauen können. Wir haben den Schwerpunkt auf Trainer mit hoher Qualität gelegt, damit sich die Spieler hier gut entwickeln können. Das hat mit Stefan Kronberger begonnen. Dann kamen Daniel Petershofer und nun Stephan Hellwagner. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die sehr hohe Kaderdichte. Wir haben 20 Leute, von denen keiner abfällt. Aktuell haben wir vier bis fünf verletzte Stammkräfte und sind trotzdem Erster.“

Jubel nach einem von sechs Volltreffern in der 4. Runde gegen Gurten 1b

Ligaportal: Aus einem tollen Kollektiv stechen mit Nikolaus Zweimüller, Peter Hörmandinger und Nedzad Muratagic drei sehr torgefährliche Offensivkräfte noch einmal heraus. Welchen Wert haben sie für die Truppe?

Helml: „In diesem Zusammenhang ist auch Johannes Hofinger zu nennen, der ebenfalls diese Qualität hat. Unsere Offensive ist völlig unberechenbar. Am Beginn traf Nedzad Muratagic sehr oft, woraufhin sich die Gegner verstärkt auf ihn konzentriert haben. Somit hatten die anderen wieder mehr Platz. Peter Hörmandinger ist ein Top-Spieler aus der eigenen Jugend. Nikolaus Zweimüller ist mit seiner Regionalliga-Erfahrung auch sehr wichtig für unsere junge Truppe.“

Ligaportal: Nach den starken Auftritten in der jüngeren Vergangenheit zählt ihr nun zum Favoritenkreis in Sachen Meistertitel. Wie geht ihr mit dieser Rolle um?

Helml: „Damit beschäftigen wir uns nicht. Wir möchten so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln, damit wir mit dem Abstiegskampf nie etwas zu tun bekommen. Das hört sich als Tabellenführer blöd an. Man muss aber nur auf die Tabellenkonstellation achten. In dieser Liga kann es schnell gehen. Es ist völlig abwegig, von Titelambitionen zu sprechen. Ich denke in dieser Hinsicht eher an Teams wie Eggelsberg oder St. Marienkirchen, die bis jetzt der stärkste Gegner waren.“

Eines der vielversprechenden Talente aus dem eigenen Nachwuchs: Jakob Kreuzhuber

Ligaportal: Mit Stephan Hellwagner habt ihr eine interessante Trainerpersönlichkeit, die zuvor wichtige Erfahrungen in der Rieder Fußballakademie sammelte. Was zeichnet ihn aus?

Helml: „Das ist ein extrem ehrgeiziger, junger Trainer, der sicherlich eine große Karriere machen wird. Wir sind sehr glücklich, dass wir seine erste Station im Erwachsenenfußball sind. Er weiß aber auch, was er an uns hat. Für beide Seiten war es zum richtigen Zeitpunkt der richtige Schritt. Stephan hat ein umfangreiches taktisches Wissen und kann flexibel auf Spielsituationen reagieren. Außerdem haben seine Trainings eine hohe Qualität.“

Ligaportal: Habt ihr Angst davor, dass es ihn in naher Zukunft in eine höhere Liga zieht?

Helml: „Ich habe nicht das Gefühl, dass er unbedingt sofort wegwill. Wir haben einen Weg eingeschlagen, der länger als ein Jahr dauert. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall auch in der nächsten Saison unser Trainer sein wird.“

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger