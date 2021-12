Bezirksliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:33

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Mate Földi (SV Neumarkt/P.)

Endergebnis:



1. Mate Földi (SV Neumarkt/P. / 2111 Stimmen)

2. Niclas Wenger (USV Eggelsberg/M. / 2012 Stimmen)

3. Nico Daskiewicz (SK Altheim / 1103 Stimmen)

4. Florian Schneebauer (SV Taufkirchen/Pr. / 831 Stimmen)

5. Marco Ovesny (Union Gilgenberg / 599 Stimmen)

6. Lorenz Webersberger (USV Eggelsberg/M. / 417 Stimmen)

7. Benedikt Pranz (SK Altheim / 348 Stimmen)

8. Michael Wageneder (SK Altheim / 254 Stimmen)

9. Maximilian Till (SV Neumarkt/P. / 250 Stimmen)

9. Thomas Breitenthaler (FC Munderfing / 250 Stimmen)

