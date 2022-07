Union Dorf/Pram: "Sind in unserer Liga gut angekommen und wollen uns anständig präsentieren"

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 11:03

2019 feierte die Union SGS Dorf/Pram den Aufstieg in die Landesliga West, hielt in den coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften gut mit und stand am elften bzw. achten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison taten sich die Innviertler jedoch von Beginn an schwer, sammelten im Herbst lediglich sieben Punkte, holten in der Rückrunde auch nur acht Zähler und wussten in der End-Tabelle nur Schlusslicht Braunau/Ranshofen hinter sich. Nach drei Jahren in Oberösterreichs zweithöchster Spielklasse kehrt die Union wieder in die Bezirksliga West zurück. "Natürlich wollten wir den Klassenerhalt schaffen und zumindest der Relegationsplatz wäre auch möglich gewesen, aber nach dem Abstieg bricht die Welt nicht zusammen, zumal die Bezirksliga eigentlich unsere Liga ist", erklärt Dominik Gehmaier, der seit wenigen Monaten als Obmann die Verantwortung trägt und zudem in der Mannschaft als Stürmer aktiv ist.

86 Gegentore - in der Fremde seit 21. August 2020 sieglos

Immerhin drei Teams durften weniger Treffer bejubeln als der Absteiger, mit satten 86 Gegentoren waren die Kicker aus Dorf jedoch die Schießbude der Liga. "Mit derart vielen Gegentoren ist ein Klassenerthalt nicht möglich. Im Frühjahr hat es zwar vorne ganz gut funktioniert und haben regelmäßig getroffen, in der Defensive hatten wir von Beginn an jedoch große Probleme. Die fehlende Stabilität in der Hintermannschaft ist damit zu begründen, dass im letzten Jahr einige Verteidiger die Schuhe an den Nagel gehängt haben", so Gehmaier. Zwölf der insgesamt 15 gesammelten Punkte holten die Mannen von Trainer Mario Mitrovic, der im Winter Andreas Wimmeder nachgefolgt war, auf eigener Anlage. In der Fremde warten die Innviertler seit bereits 21. August 2020 vergeblich auf einen "Dreier" und mussten in den letzten 17 Auswärtsspielen zwölf Niederlagen einstecken. "Ich bin überrascht, dass der letzte Auswärtssieg vor nahezu zwei Jahren war, denn eigentlich fühlt es sich nicht so an, als hätten wir mit einer Auswärtsschwäche zu kämpfen. Wir haben uns in der vergangenen Saison generell schwer getan - nicht nur in der Fremde", meint der stürmende Obmann. "Trotz des Abstiegs sind wir stolz auf die Goldene Generation, denn in der Landesliga standen zum Teil sechs Eigengewächse in der Startelf".

Je zwei Zu- und Abgänge

Nach dem Gang in die Bezirkliga hat sich der Kader der Union nur unwesentlich verändert. Jonas Weger (Altheim) und Ashour Abraham haben den Verein verlassen. Beim Trainingsauftakt, am 1. Juli, konnte Coach Mitrovic mit Elias Reisegger (Gurten 1b) und Marcel Surner (Münzkirchen) zwei neue Kräfte begrüßen. "Damit ist das Transfer-Programm auch schon abgeschlossen, wird sich in dieser Woche, sollte nicht etwas Außergewöhnliches passieren, nichts mehr tun. Wir freuen uns, dass die Spieler dem Verein die Treue halten und sich der Kader nach dem Abstieg kaum verändert hat", so Gehmaier.

Oberes Tabellendrittel im Blick

Nach einer 0:3-Niederlage im ersten Testspiel gegen OÖ-Liga-Absteiger Grieskirchen startete die Union mit einem 7:0-Kantersieg gegen Schardenberg überzeugend in den Innviertler Cup und ist in der zweiten Runde am kommenden Freitag in Laab zu Gast. Nach dem Abstieg werden in Dorf die Köpfe nicht in den Sand gesteckt, im Gegenteil. "Natürlich geht es in der Vorbereitung auch darum, den Abstieg endgültig zu verarbeiten und den Kopf freizubekommen. Aber grundsätzlich sehen wir der neuen Saison zuversichtlich entgegen", meint Dominik Gehmaier. "Wir sind in unserer Liga gut angekommen und wollen uns anständig präsentieren. Eine erneut Präsenz im Abstiegskampf ist absolut kein Thema, vielmehr richten wir den Blick nach oben und wollen uns im Bereich des oberen Tabellendrittels positionieren. Der Start ist in diesem Jahr besonders wichtig, und da erwarten uns in den ersten beiden Runden mit Lochen und Riedau zwei Aufsteiger".

