Bezirksliga West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Maximilian Jäger (St. Marienkirchen/Wallern 1b)

Endergebnis:

1. Maximilian Jäger (St. Marienkirchen/Wallern 1b / 7349 Stimmen)

2. Sebastian Goldberger (SV Taufkirchen/Pr. / 6782 Stimmen)

3. Felix Weissenböck (St. Marienkirchen/Wallern 1b / 4485 Stimmen)

4. Dominik Daskiewicz (SK Altheim / 2376 Stimmen)

5. Jakob Mantler (SV Taufkirchen/Pr. / 2151 Stimmen)

6. Dennis Kindlinger (SK Altheim / 1778 Stimmen)

7. Nedzad Muratagic (Union Taiskirchen / 1478 Stimmen)

8. Michael Hager (TSV Utzenaich / 1152 Stimmen)

9. Daniel Zach (St. Marienkirchen/Wallern 1b / 1127 Stimmen)

10. Kevin Schatzlmair (St. Marienkirchen/Wallern 1b / 1028 Stimmen)