SV Neumarkt/Pötting tauscht Offensivspieler

Nach einer mäßigen Rückrunde erreichte der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting im Vorjahr das Ziel als Siebenter. In der aktuellen Saison der Bezirksliga West kam die Elf von Spielertrainer Andreas Feichtinger gut durch den Herbst und schaffte als Dritter den Sprung ins Spitzenfeld der Tabelle. "Wir sind mit dem Abschneiden in Summe zufrieden, auch wenn wir nach einem sensationellen Saisonstart in ein Loch gefallen sind. Letztendlich ist es ganz gut gelaufen, zudem haben die jungen Spieler eine ausgezeichnete Entwicklung genommen", erklärt Sportchef Stefan Aschauer.

Perfekter Saisonstart

Die Hausruckviertler kamen perfekt aus den Startblöcken und konnten die ersten drei Spiele allesamt gewinnen. "Wir sind nicht nur gut gestartet, sondern haben in dieser Phase auch super gespielt. Dann haben uns zwei Aufsteiger den Wind aus den Segeln genommen", spricht der Sportchef die Niederlagen gegen Riedau und Lochen an. Der Drittplatzierte feierte vier Heimsiege und fuhr in der Fremde zwei "Dreier" ein. "Mitte der Herbstsaison hatten wir mit etlichen Verletzungen zu kämpfen und mussten immer wieder drei, vier Spieler vergeben. Besonders das Fehlen von Neuerwerbung Tobias Lehner, dem die Hüfte zu schaffen machte, hat uns weh getan", meint Stefan Aschauer.

Kompakte Defensive - 11 Pasecky-Treffer

Während lediglich die Kicker aus Senftenbach weniger Gegentore kassierten, durften drei Teams mehr Treffer bejubeln. Petr Pasecky, Neuerwerbung aus Neukirchen/Walde, zeichnete für elf der 25 SV-Tore verantwortlich und führt gemeinsam mit Gilgenbergs Milos Bilic die Torschützenliste an. "Trotz der vielen Ausfälle hat es vorne und hinten ganz gut funktioniert und blicken auf eine ordentliche Hinrunde zurück. Überaus erfreulich ist, dass junge Spieler auf sich aufmerksam gemacht und Talentproben abgelegt haben", spricht Aschauer den 15-jährigen Offensivspieler David Keplinger und den ein Jahr älteren Verteidiger Markus Voraberger an.

Ein Abgang - neuer Offensivspieler

In der Winterpause müssen die Kicker ein Heim-Programm absolvieren, ehe Mitte Januar die Vorbereitung auf die zweite Meisterschaftshälfte startet. Coach Feichtinger wird beim Trainingsauftakt Eldin Fejzic nicht begrüßen können. "Der 24-jährige Bosnier ist ein toller Fußballer, aber auch eine launische Diva. Er hat eine neue Herausforderung gesucht und wechselt zu Landesligist Union Peuerbach", begründet der Sportchef den Abgang des Offensivspielers. Auf der Suche nach adäquatem Ersatz ist man im Hausruckviertel rasch fündig geworden. "Mit Filip Navratil steht uns ein 23-jähriger Tscheche aus Budweis zur Verfügung, der in der Offensive universell einsetzbar ist. Er kann im zentralen Mittelfeld, aber auch auf der Seite oder ganz vorne agieren", ist Stefan Aschauer davon überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben. "Möglicherweise gibt es im Winter einen weiteren Abgang. Mehr wird sich aber nicht tun. Wir sind mit dem Kader zufrieden, zudem sollen die Jungen entsprechende Einsatzzeiten erhalten".

Möglicher Aufstieg kein Thema

Obwohl der SV Neumarkt im Spitzenfeld der Tabelle präsent ist, ist ein möglicher Aufstieg aktuell kein Thema. "Wir sind seit 2017 in der Bezirksliga und fühlen uns hier wohl. Aus sportlichen Gründen wäre die Landesliga natürlich reizvoll, zumal dort Vereine wie Bad Schallerbach, Grieskirchen oder Schärding vertreten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen streben wir in absehbarer Zeit aber keine Rückkehr in diese Liga an. Zudem gibt es genügend Beispiele, dass sich Aufsteiger extrem schwer tun", so Aschauer. "Wir gehen mit dem Ziel ins neue Jahr, den eroberten Top-Drei-Platz verteidigen zu wollen und wären zufrieden, wenn wir am Ende der Saison dort landen, wo wir jetzt stehen. Unsere Liga ist aber ungemein eng und ausgeglichen, deshalb müssen die meisten Mannschaften auf der Hut sein. Darum wollen wir in der Rückrunde ähnlich gut starten wie im Herbst, um letzte Zweifel frühzeitig zu beseitigen".