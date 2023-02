"Man sieht wie schnell es gehen kann" - TSV Utzenaich will die Klasse halten

Details Dienstag, 21. Februar 2023 11:26

"Wir sind ganz gut gestartet, dann haben wir nachgelassen. So haben wir oft noch in den letzten Minuten Punkte liegen lassen. Deshalb sind wir nicht zu 100% zufrieden", erklärt der Trainer der TSV Raiffeisen Utzenaich, Gerald Reisegger, gegenüber Ligaportal. Die drittschlechteste Abwehr der Liga, nur zwei Siege vor heimischem Publikum geholt und nach 13 Spielen liegt man mit 16 Punkten auf dem zehnten Platz in der Bezirksliga West. So lautet die Bilanz für Utzenaich nach der Hinrunde.

Das Ziel ist klar

"Unser vorrangiges Ziel ist natürlich der Klassenerhalt", gibt der Trainer die Richtung vor. "Wichtig ist, dass wir einen guten Start hinlegen. Es ist eine sehr ausgeglichen Liga. Hier kann jeder jeden schlagen." Ein ähnliches Abrutschen in der Tabelle wie im Herbst will man verhindern. "Man sieht wie schnell es gehen kann, wenn man die Punkte nicht holt. Wir wollen so wenig wie möglich mit den hinteren Plätzen zu tun haben."

Vorbereitung voll im Gange

Die Stimmung in der Mannschaft und im gesamten Verein sei trotz allem "ganz gut", wie Reisegger erzählt. "Die Trainingsbeteiligung ist in Ordnung, die Burschen haben gut mittrainiert." Verstärken wollte man sich in der Winterpause nicht. "Handeln können wir jetzt nicht mehr", scherzt der Trainer. Man sei mit dem Kader aber durchaus zufrieden. Etwaige Lücken in der Mannschaft sollen mit Eigenbauspielern gefüllt werden. Auf der anderen Seite gibt es nämlich zwei Abgänge zu vermelden. Torhüter Michael Oder wechselt zurück zu seinem Heimatverein Neuhofen. Und Johannes Födermayr zieht aus beruflichen Gründen bis Sommer nach Salzburg und schließt sich bis dahin dem USK Anif an. Von gröberen Verletzungen ist man in Utzenaich zum Glück verschont geblieben. "Es sind nur die üblichen kleinen Wehwehchen", so Reisegger.

Kein Trainingslager

Drei Testspiele hat man bisher während der Vorbereitung absolviert. Das erste gegen Aurach konnte man mit 2:0 gewinnen, das zweite ging mit 2:3 gegen Kalham verloren. Im dritten Spiel konnte man sich mit 4:2 gegen Pattigham durchsetzen. Die weiteren Testspielsieger lauten Diersbach, Neukirchen/V.-Puchkirchen und Neuhofen. Ein Trainsingslager ist für diese Saison keines geplant. Stattdessen steht ein intensives Trainingswochenende mit abschließendem Testspiel gegen Diersbach in Passau bevor.

Munderfing ist Favorit auf den Titel

"Wenn sie an ihre Leistungen vom Herbst anknüpfen können, sind sie natürlich Favorit." Aber auch Gilgenberg, Eggelsberg und Neumarkt schätzt er sehr stark ein. "Die ersten vier werden es sich ausmachen."

