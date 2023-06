Kick-Ass-Summer-League: Termine fixiert

Details Freitag, 23. Juni 2023 10:40

Die Saison im Fußball-Unterhaus ist vorbei, doch das nächste Highlight wartet bereits. Am Wochenende von 14. bis 16. Juli findet die Vorrunde der Kick-Ass-Summer-League statt. Nun stehen die Vorrundentermine und Uhrzeiten fest. 24 Teams kämpfen in acht Gruppen um den Aufstieg in das Viertelfinale, welches am 22. Juli gespielt wird. Am 27. und 28. Juli spielen die letzten vier Teams im Halbfinale um das Finalticket. Die Fans dürfen sich dann am 29. Juli auf den Finaltag in Lambrechten freuen: Dort wird das Spiel um Platz drei und das Finale ausgetragen.

„Mehrwert für alle Vereine“

Zusätzlich gibt es einen „Björn Raster“d Das heißt: „Alle Mannschaften, die in der Vorrunde scheitern, spielen in diesem Raster weiter. So kommt jede Mannschaft, die an der Kick-Ass-Summer League-teilnimmt, auf mindestens vier Testspiele. Das ist ein wesentlicher Mehrwert für alle Vereine, weil die Organisation der meisten Testspiele wegfällt“, sagt Organisator Thomas Weber.

Hochkarätige Preise warten Im Rahmen der Kick-Ass-Summer-League gibt es Preise im Gesamtwert von 16.000 Euro zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Auto für ein ganzes Jahr, inklusive Treibstoff und Versicherung. Weitere wertvolle Sachpreise sind ein Wellness-Urlaub im Hotel Höflehner oder vier VIP-Tickets für ein Spiel in einem Allianz-Stadion in Wien, München, Nizza oder Turin. Sechs Stunden Live-Übertragung im Radio Am Finaltag überträgt Radio FRI sechs Stunden lang direkt aus Lambrechten. Reporter Mario Friedl spricht mit Trainern und Funktionären der Mannschaften und schaltet sich immer wieder während des Finalspiels live dazu. Ein Service für all jene, die am Finaltag nicht vor Ort sein können. Am Tag nach dem Finale kann die Sendung in der Mediathek nachgehört werden. Stefan Reiter als Experte vor Ort Stefan Reiter aus Utzenaich, der die SV Ried und den SV Pasching als sportlicher Leiter sowie Blau-Weiß Linz als Geschäftsführer zu großen Erfolgen führte, wird als Experte im Radio zu hören sein. Reiter wird aber nicht nur im Radio seine Expertise abgeben, sondern auch Stadionsprecher Thomas Weber Rede und Antwort stehen. Termine Vorrunde: 14. bis 16. Juli Viertelfinale: Samstag, 22. Juli Halbfinale: Mittwoch, 26. Juli, in Lambrechten Finalturnier: Samstag, 29. Juli, in Lambrechten Vorrunde: Gruppe A: Samstag, 15. Juli um 17 Uhr: FC Andorf, Union Kopfing und Union Esternberg Gruppe B: Sonntag, 16. Juli um 16 Uhr: Union Taiskirchen, Union Enzenkirchen und SVRiedau Gruppe C: Freitag, 14. Juli um 17 Uhr: TSV Utzenaich, TSV Aurolzmünster und Union Senftenbach Gruppe D: Freitag, 14. Juli um 17 Uhr: UFC Peterskirchen, Union Dorf/Pram und SV Hohenzell Gruppe E: Samstag, 15. Juli um 17 Uhr: Union Eggerding, TSV St. Marienkirchen/Schärding und Union Suben Gruppe F: Freitag, 14. Juli um 17 Uhr: SV Lambrechten, Union Diersbach und Union St. Martin/I. Gruppe G: Freitag, 14. Juli um 17.30 Uhr: SK Schärding, ATSV Schärding und Union Schardenberg Gruppe H: Freitag, 14. Juli um 17 Uhr: Union Peuerbach, Union Raab und Union St. Willibald Wie viel Eintritt ist bei den Spielen? Keiner, der Eintritt zu den Spielen ist frei. Lose für das Gewinnspiel können jederzeit bei den Vereinsverantwortlichen gekauft werden. Fotos: Schröckelsberger / Privat

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei