SPG Utzenaich/Antiesenhofen: Neuer Trainer und fünf Zugänge

Der TSV Raiffeisen Utzenaich sammelte im Herbst 16 Punkte, fuhr im Frühjahr 18 Zähler ein und landete in der Bezirksliga West als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. "Auch wenn wir am Schluss in ein kleines Loch gefallen sind, hatten wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, waren im Tabellenmittelfeld präsent und sind mit dem Abschneiden durchaus zufrieden", erklärt Sportchef Jakob Danecker. In der neuen Meisterschaft gehen die Utzenaicher gemeinsam mit dem SV Antiesenhofen als Spielgemeinschaft an den Start. "Die Antiesenhofener haben sich vor einigen Jahren aus der Meisterschaft zurückgezogen und sind nun an uns herangetreten. Wir sehen uns als Anlaufstelle für die vielen jungen Spieler des SVA. Die Funktionäre sind auf einer Wellenlänge und die Spielgemeinschaft ist gut angelaufen, für uns ändert sich aber nicht viel und sind der federführende Verein. Im Herbst und im Frühjahr wird aber jeweils ein Heimspiel in Antiesenhofen ausgetragen", so Danecker.

Vorne und hinten mit Problemen

Die Innviertler feierten vor heimischer Kulisse und auf fremden Plätzen jeweils fünf Siege. Obwohl nur je vier Mannschaften wenige Treffer erzielten bzw. mehr Gegentore kassierten, landeten die Utzenaicher in der Mitte der Tabelle. "Es hat vorne und hinten ein wenig gehapert. Wir haben relativ viele Tore erhalten und zudem zu wenige erzielt. Mihael Jacimovic ist ein guter Stürmer, der 25-Jährige hat aber zu wenig Tore gemacht, weshalb wir den Leihvertrag nicht verlängert haben", meint der Sportchef. "Nichtsdestotrotz haben wir immerhin 34 Punkte gesammelt, blicken auf eine durchschnittliche Bilanz und sind nicht unzufrieden".

Trainerwechsel - fünf neue Kräfte und drei Abgänge

Nach vier Jahren endete im Sommer die Amtszeit von Trainer Gerald Reisegger, der inzwischen in Rainbach/I. das Zepter schwingt. "Gerald hat gute Arbeit geleistet und haben in einem gemeinsamen Gespräch die einvernehmliche Trennung beschlossen. Wir wollen neue Impulse setzen, soll der neue Coach frischen Wind erzeugen", spricht Jakob Danecker die Verpflichtung von Josef Feichtinger an, der zuletzt in Peterskirchen tätig war. Mit Samuel Egger (Obernberg), Christoph Lang (Raab) und Christoph Flach (Young Celtics Neuhofen/I.) stehen dem neuen Übungsleiter drei Neuerwerbungen zur Verfügung. Zudem kehrt Johannes Födermayr nach einem Gastspiel in Anif wieder zu seinem Stammverein zurück. Nach einer zweijährigen Auszeit schnürt mit Matthias Berger der einstige TSV-Kapitän wieder die Schuhe. "Auch wenn die Neuen jung sind, sind wir mit den Transferaktivitäten zufrieden. Sollte nicht etwas Überraschendes passieren, ist das Programm abgeschlossen", weiß der Sportchef, der neben Jacimovic mit Flavius Stoianov (Attergau) einen weiteren Abgang verzeichnet. Zudem hängt Thomas Gruber die Schuhe an den Nagel.

"Orientieren uns in der Tabelle nach oben"

Am vergangenen Montag nahmen die Utzenaicher die Vorbereitung in Angriff und bestreiten am morgigen Freitag, gegen den ATSV Schärding, das erste Testspiel. Der neuen Saison blickt man im Innviertel optimistisch entgegen. "Wir richten in der Tabelle den Blick nach oben und wollen uns im vorderen Mittelfeld präsentieren. Auch wenn aus heutiger Sicht keine Top-Favoriten zu erkennen sind, ist eine mögliche Präsenz im Aufstiegskampf aktuell kein Thema, hätten aber nichts dagegen, vorne mitzumischen. In erster Linie geht es darum, stabil und weitgehend sorgenfrei durch die Saison zu kommen", so Danecker. "Wir sind zuversichtlich, eine gute Rolle spielen zu können und sollten mit den hinteren Plätzen nichts zu tun haben".

Bezirksliga West Transferliste

