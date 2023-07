Union Dorf/Pram mit erneutem Trainerwechsel

Details Samstag, 15. Juli 2023 15:46

Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Landesliga kam die Union SGS Dorf/Pram einen Stock tiefer gut an, absolvierte in der Bezirksliga West eine starke Saison und eroberte den Vizemeistertitel. "Nach dem Abstieg haben wir nicht gewusst, wo wir stehen, demzufolge war der sofortige Wiederaufstieg kein erklärtes Saisonziel. Nach einem soliden Herbst ist es in der Rückrunde exzellent gelaufen und waren in der Frühjahrs-Tabelle die Nummer eins. Zum einen haben die Munderfinger nicht nachgelassen und sind ein würdiger Meister, zum anderen freuen auch wir uns über eine erfolgreiche Saison", erklärt Sportchef Philipp Gadermayr, der in der Mannschaft als Defensivspieler agierte, sich nun aus privaten Gründen aber eine Auszeit nimmt.

Nummer eins in der Frühjahrs-Tabelle

Die Innviertler sammelten im Herbst 21 Punkte, eroberten in der Rückrunde unter Neo-Trainer Krisztian Beregszaszi, der dem nach Freinberg gewechselten Mario Mitrovic nachgefolgt war, starke 28 Zähler und avancierten zum stärksten Frühjahrs-Team der Liga. "Auf der Zielgeraden der Hinrunde haben wir einige Punkte liegenlassen, das Frühjahr war aber top und haben in Summe eine tolle Meisterschaft absolviert", so Gadermayr, der sich über neun Heimsiege freuen konnte - in der Fremde behielten die Kicker aus dem Bezirk Schärding fünf Mal die Oberhand. Ebenso wie der Meister musste die Union "nur" sieben Niederlagen einstecken, der FCM fuhr jedoch drei "Dreier" mehr ein. "Im Frühjahr hat sich sogar eine Titelchance ergeben und waren nahe dran, letztendlich haben sich die Munderfinger aber keine Blöße gegeben", weiß der Sportchef.

Torfabrik der Liga

Während lediglich fünf Mannschaften mehr Gegentore kassierten, traf die Beregszaszi-Elf 66 Mal ins Schwarze - für 30 Tore davon zeichneten Agron Daka und Dominik Gehmaier verantwortlich - und stellte die Torfabrik der Liga. "Vielleicht haben wir zu viele Tore erhalten, wenngleich es auch im Munderfinger Kasten relativ oft eingeschlagen hat. Aber alleine neun Gegentore haben wir bei den beiden spektakulären Siegen - 5:4 gegen Taiskirchen und 6:5 gegen Utzenaich - kassiert", möchte Philipp Gadermayr von einer Defensivschwäche nicht sprechen.

Erneuter Trainerwechsel

Obwohl die Union unter Coach Krisztian Beregszaszi eine bärenstarke Rückrunde absolvierte, beendete der 41-jährige Übungsleiter nach wenigen Monaten seine Tätigkeit in Dorf. "Krisztian ist überaus engagiert und zielstrebig und wollte eigentlich aufsteigen. Wir hätten die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, doch Beregszaszi hat uns von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt, eine neue Herausforderung suchen zu wollen", begründet der Sportchef den erneuten Trainerwechsel. Seit dem Trainingsauftakt in der vergangenen Woche trägt mit Roland Neunherz ein Coach die Verantwortung, der zuletzt in Vorchdorf tätig war. "Neunherz kann mit jungen Spielern gut umgehen, hat uns von seinem Konzept überzeugt und glauben, mit seiner Verpflichtung die richtige Wahl getroffen zu haben", so Gadermayr.

Torjäger wechselt nach Pichl

Im Innviertel wurde in der Sommerpause nicht nur der Trainer gewechselt, auch der Kader hat sich verändert. Mit Agron Daka, der in der abgelaufenen Saison 19 Mal ins Schwarze getroffen hat, wechselte der Top-Torjäger der Union nach Pichl. "Agron war vier Jahre lang in Dorf tätig und hat jede Menge Tore erzielt. Pichl-Trainer Firzet Hadzic ist jedoch ein guter Bekannter, weshalb er zum SV gewechselt ist", weiß Philipp Gadermayr, der mit Offensivspieler Hamza Celepci (Grieskirchen), Außenbahnspieler Michael Doblhofer (Peuerbach) und Stürmer Laurenz Bruneder (St. Marienkirchen/Schärding) drei neue Spieler verpflichtete. "Ich denke, dass uns die neuen Kicker weiterhelfen werden und wir uns gut verstärkt haben. Zudem rücken einige talentierte junge Spieler nach". Neben Daka ist auch Melis Becirbasic (Schalchen) nicht mehr dabei.

Siegesserie in der Vorbereitung - Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Unter Neo-Trainer Neunherz ist die Union Dorf/Pram in der Vorbereitung mit einer noch blütenweißen Weste unterwegs. Nach einem 2:1-Erfolg im ersten Testspiel gegen Sigharting konnte die Union im Rahmen der Summer League die beiden Vorrundenpartien gegen Hohenzell (2:1) und Peterskirchen (3:0) gewinnen und trifft im Viertelfinale am kommenden Wochenende auf Landesligist Peuerbach. Auch in der neuen Saison wünschen sich die Innviertler viele Siege und möchten im Aufstiegskampf mitmischen. "Da wir über eine super Mannschaft verfügen und der Kader breit aufgestellt ist, blicken wir der kommenden Meisterschaft zuversichtlich entgegen, wollen uns im Vorderfeld der Tabelle positionieren und ganz vorne mitmischen", meint der Sportchef. "Die Konkurrenz ist jedoch sehr stark, muss man aus heutiger Sicht die Teams aus Senftenbach, Neumarkt oder Gilgenberg auf der Rechnung haben".

