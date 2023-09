Nach kapitalem Fehlstart, Trainerwechsel in St. Martin/I.

Details Mittwoch, 13. September 2023 18:07

Die vergangene Saison der Bezirksliga West hatte die Union Woodstock St. Martin/I. mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen Eggelsberg beendet, in der aktuellen Meisterschaft blieben die Innviertler jedoch in den Startblöcken hängen. Nach drei Pleiten am Stück gerieten Kapitän Matthias Luser und Co. am vierten Spieltag, im Kellerderby in Natternbach, mit 0:6 böse unter die Räder und bekamen vom Gegner die "Rote Laterne" überreicht. Der kapitale Fehlstart zog in der Blasmusik-Metropole Konsequenzen nach sich, endete am Dienstag die zweijährige Amtszeit von Trainer Mathias Bortenschlager. Auf der Suche nach einem neuen Coach wurde die Union in den eigenen Reihen fündig.

"Auch wenn uns die Entscheidung schwergefallen ist, mussten wir die Reißleine ziehen"

"Wir haben der neuen Saison zuversichtlich entgegengesehen und hätten mit einem derart schlechten Start nicht gerechnet. Wenn man gegen das Schlusslicht ein 0:6-Debakel kassiert, besteht Handlungsbedarf, auch wenn trotz der Niederlagenserie noch nicht viel passiert ist, zumal die in der Tabelle vor uns platzierten Mannschaften allesamt in Reichweite sind. Wir wollen den Klassenerhalt aber unbedingt schaffen, demzufolge geht es darum, den Anschluss nicht zu verpassen", begründet Funktionär Stefan Großbötzl das Ende der Bortenschlager-Ära. "Die Entscheidung ist uns ungemein schwergefallen, denn Mathias ist seit rund 30 Jahren im Veren und somit ein Urgestein. Nach dem kapitalen Fehlstart mussten wir jedoch die Reißleine ziehen und haben die Mannschaft am Dienstag von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt."

Ex-Profi trägt ab sofort die Verantwortung

Mit Balazs Fonai trägt ab sofort ein Ex-Profi aus Ungarn die Verantwortung. Der 43-Jährige trägt seit über einem Jahr das Union-Trikot, ist in der Mannschaft als "Sechser" aktiv und zählte trotz seines fortgeschrittenen Alters in den vergangenen Wochen zu den Leistungsträgern. "Balazs verfügt über reichlich Erfahrung und sind von seinen Qualitäten überzeugt. Wir hoffen, dass wir unter seiner Leitung wieder in die Spur finden werden und ehestmöglich in der Tabelle anschreiben können. Dafür wäre am kommenden Wochenende der richtige Zeitpunkt", spricht Großbötzl das nächste Kellerderby an. Am Samstag ist in St. Martin die ebenfalls noch punktelose SPG Utzenaich/Antiesenhofen zu Gast. "Wenn sich in der Tabelle ein Loch auftut, wird es ganz schwer, demzufolge sollten wir am Samstag unbedingt punkten", hofft Stefan Großbötzl auf den Trainereffekt. Balazs Fonai war in St. Martin bislang als U16-Trainer tätig, der Ungar widmet sich ab sofort aber ausschließlich seiner neuen Tätigkeit, weshalb Leonardo Pranic das U16-Team übernimmt.

