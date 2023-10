SPG Utzenaich/Antiesenhofen setzt Erfolgslauf gegen Altheim auch in Unterzahl fort

Details Samstag, 07. Oktober 2023 19:55

In der achten Runde der Bezirksliga West hatte die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen den SK Wiehag Altheim zu Gast. Nach einem Negativlauf zu Saisonbeginn konnten die Gastgeber zuletzt eine kleine Siegesserie starten. Die letzten drei Spiele in Folge konnte man alle für sich entscheiden. In der Tabelle liegt man vor dem Spiel mit neun Punkten auf Rang neun. Weniger rosig sieht die Lage bei den Gästen aus. Nur ein sieg und zwei Unentschieden aus den Letzten fünf Partien stehen zu Buche. In der Tabelle liegt man mit ebenfalls neun Zählern nur dank des besseren Torverhältnisses auf Rang sieben. Gegen Utzenaich sollte sich die Lage allerdings auch nicht verbessern. Die Gastgeber setzten ihren Erfolgslauf unbeirrt fort und gewinnen trotz einer Hälfte in Unterzahl am Ende mit 3:1 gegen Altheim.

Hausherren machen von Anfang an Druck

Utzenaich ist von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Nach nur etwas mehr als fünfzehn Minuten kann man auch gleich in Führung gehen. Nach einem satten Schuss lässt Altheims Schlussmann den Ball prallen und Utzenaichs Johannes Födermayr weiß seine Chance zu nutzen und erzielt die Führung für seine Mannschaft. Nach 22 Minuten stellt Utzenaich durch Ivan Peric auf 2:0. Nach einer Kontersitation läuft Gergö Olajos geminsam mit Ivan Peric nahezu alleine aufs Tor zu und legt völlig uneigennützig auf seinen Kollegen ab, der den zweiten Treffer der Partie erzielt. Die Antwort der Gäste folgt allerdings prompt. In der 24. MInute fehlt bei Utzenaich nach einem Ballverlust kurz die Zustimmung. Was folgt ist ein tiefer Ball auf Nico Daskiewic, welcher die Situation eiskalt ausnützt und auf 2:1 verkürzt. Kurz vor dem Pausenpfiff sieht UtzenaichsTim Potrusil die zweite gelbe Karte nach einem Foulspiel und muss vorzeitig vom Platz. Seine Mannschaft muss nun die ganze zweite Hälfte in Unterzahl auskommen.

Utzenaich konzentriert sich aufs Verteidigen

Aufgrund der Unterzahl liegt der Fokus der Heimmannschaft jetzt nur noch in der Defensive und das wirkt sich auch auf den Spielverlauf aus. Die Gäste aus Altheim tun sich extrem schwer gegen die tiefstehende Abwehr und man kommt in der zweiten Hälfte zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Die Gastgeber versuchen durch Konter kleine Nadelstiche zu setzen, und nach so einem bekommt man auch einen Eckball zugesprochen. Diesen weis Gergö Olajas zu nützen und köpft zum 3:1 für seine Mannschaft ein. Utzenaich konzentriert sich jetzt darauf das Ergebnis zu verwalten, Altheim spielt seine wenigen Angriffe zu unsauber zu Ende und kommt so bestenfalls zu Halbchancen. Am Ende nützt alles sowieso nichts mehr, die Gastgeber bringen die Führung über die Zeit und feiern einen verdienten 3:1-Erfolg über Altheim. Der Erfolgslauf geht also weiter.

Stimme zum Spiel:

Alexander Sicklinger, sportlicher Leiter SPG Utzenaich/Antiesenhofen:

"Wir sind natürlich sehr zufrieden heute mit diesem Ergebnis. Wir wollten nach den drei Siegen in Folge weiter nachlegen und die Serie ausbauen. Wir haben heute gut losgelegt und die Führung trotz Unterzahl verteidigt. In der zweiten Hälfte haben wir uns nur noch auf die Defensive fokussiert. Pauschallob an die ganze Mannschaft!"

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.