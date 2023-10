Abgeklärter SV Neumarkt/Pötting nimmt Gurtens 1b auswärts spät die Butter vom Brot

Details Montag, 09. Oktober 2023 08:50

In der achten Runde der Bezirksliga West kam es unter anderem zum Duell zwischen der Union Gurten 1b und dem SV Neumarkt/Pötting. Der zweite Anzug des Regionalligisten, der sich als Aufsteiger bis dato recht wacker schlägt, holte aus seinen ersten sechs Spielen acht Zähler, der ehemalige Landesligist aus Neumarkt konnte bis dato ebenso überzeugen, standen 14 Punkte aus sieben Runden zu Buche. Die Zuschauer sollten auch tatsächlich eine recht enge Begegnung mit dem am Ende möglicherweise etwas glücklicheren Sieger zu sehen bekommen.

Gurten nutzte Gunst der Stunde

In Gurten entwickelte sich von Beginn an ein recht ausgeglichenes Spiel, welches zunächst ohne die ganz großen Highlights auskam. Keine der beiden Mannschaften konnte dabei große Vorteile für sich verbuchen. Die Gurtener waren sich ihrer Verantwortung als Heimteam bewusst, man war bemüht, das eigene Spiel aufzuziehen, mit Neumarkt war jedoch eine der stärksten Mannschaften der Liga zu Gast, weshalb man sich letztlich über weite Strecken neutralisierte.

Nach 22 Minuten waren es dabei die Hausherren, die jubeln durften. Nach einem weiten Ball konnte Neumarkt nicht konsequent genug klären, woraufhin Fabian Baumgartner von der Strafraumgrenze Maß nahm und zum 1:0 vollendete. Die Gurtener bestraften hier eiskalt eine Nachlässigkeit der Defensive der Gäste.

Hausherren verpassten die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit bekamen die Zuschauer ein intensiveres Fußballspiel zu Gesicht. Beide Teams lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch, der zunehmend mit offenem Visier geführt wurde. Die Hausherren erspielten sich dabei eine Reihe guter Chancen, verwertet wurde jedoch keine von ihnen. So kam es, wie es im Fußball in derlei Situationen oft kommt, und die Gäste aus Neumarkt/Pötting schlugen erbarmungslos zu. Pasecky lupfte den Ball über die Verteidigung, wo Florian Schwentner an der zweiten Stange den Ball eiskalt zum 1:1 versenkte.

Gurten reagierte mit wütenden Angriffen, Neumarkt blieb aber in diesen Situationen den Tick cooler und routinierter, konterte die Heimelf einfach aus. Tobias Lehner bekam den Ball tief gespielt, um diesen wenig später humorlos unter die Latte zu zimmern (83.). Den geschickten Gästen war es somit gelungen, binnen weniger Minuten das Spiel zu drehen und Gurtens Top-Leistung zu relativieren.

Stefan Aschauer, Sportlicher Leiter SV Neumarkt/Pötting:

„Für uns ist das natürlich eine super Geschichte, für Gurten 1b wohl ärgerlich, wir nehmen das mit. Es war heute eine tolle Mannschaftsleistung, unter dem Strich wäre wohl ein Unentschieden verdient gewesen, wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet. Die erste Halbzeit war noch ein Abtasten, ohne wirklich viele Torszenen. Gurten hat dann aus einem hohen Ball, der nicht gescheit geklärt wurde, wo wir zu wenig nachgesetzt haben, das 1:0 erzielt. In der zweiten Halbzeit war es dann ein ganz anderes Bild, ein offener Schlagabtausch, bei dem es Gurten zunächst versäumt hat, aus der einen oder anderen Gelegenheit das 2:0 zu machen.“

