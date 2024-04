Lambrechten setzt sich gegen Altheim durch und setzt sich an der Tabellenspitze fest

Details Samstag, 30. März 2024 22:26

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen SV Bäck Baggerungen Lambrechten und dem SK WIEHAG Altheim im Rahmen der 16. Runde der Bezirksliga West in der Lambrechtner Kick-Ass-Arena vor einem Publikum von rund 300 Zuseher:innen. Die Hausherren aus Lambrechten konnten am vergangenen Wochenende mit der Konkurrenz aus Neumarkt in der Tabelle gleichziehen, womit sich die Spannung im Aufstiegsrennen der Bezirksliga West weiter zuspitzt. Allerdings erwartete man mit Altheim einen Gegner, der zuletzt gegen St.Martin ebenfalls ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte, als man einen 6:0 Heimsieg feierte.

Kalmar schockt die Gäste früh

Dennoch lag die Favoritenrolle bei der Heimmannschaft aus Lambrechten und die Hausherren legten in der Anfangsphase direkt sehr offensiv los. Bereits in der 3. Spielminute klingelte es im Kasten der Altheimer, nachdem Bence Kalmar die Hausherren in Führung schoss. Danach gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener und beide Mannscahften gingen nicht ins volle Risiko. In der 23. Minute gelang denen Hausherren dann jedoch der nächste Treffer. Diesmal war Sebastian Pointner zur Stelle und bugsierte das runde Leder in die Maschen zur 2:0 Führung für Lambrechten, die somit erneut auf Siegkurs waren. Beide Treffer passierten durch einen individuellen Fehler der Gäste aus Altheim, die die Gastgeber eiskalt ausnutzten. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte neutralisierte sich die Partie dann ein wenig und man ging schlussendlich mit dem Spielstand von 2:0 in die Halbzeitpause.

Schlusspunkt in der Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen, wobei die Hausherren leichte Vorteile im Ballbesitz hatten. Die Gäste aus Altheim kamen in der Offensive nur schwer ins Spiel, weshalb sich die zweite Halbzeit auf beiden Seiten relativ chancenarm gestaltete. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Zunächst waren es die Gäste, die in der 91. Minute plötzlich den Anschlusstreffer durch Alexander Aigner erzielten. Kurz war wieder ein Funken Hoffnung bei den Gäste, dass man das Spiel vielleicht noch drehen konnte, doch zwei Minuten später schnürte Kalmar seinen Doppelpack und machte mit dem Treffer zum 3:1 endgültig den Deckel drauf.

Daniel Rachbauer, sportlicher Leiter Lambrechten:

"Unter dem Strich war das heute ein sehr verdienter Sieg. Wir konnten die Altheimer gut vom eigenen Tor weghalten und haben eine souveräne Mannschaftsleistung an den Tag gelegt."

Details

