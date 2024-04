Acht-Tore-Spektakel: Altheim feiert Heimsieg gegen Eggelsberg

Details Samstag, 06. April 2024 10:25

Am gestrigen Freitagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK WIEHAG Altheim und der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf im Rahmen der 17. Runde der Bezirksliga West in der Altheimer KOBE Arena vor einem Publikum von rund 320 Zuseher:innen. Beide Mannschaften trennten im Vorfeld der Partie nur drei Punkte, weshalb man durchaus ein spannendes Spiel erwarten konnte. Am vergangenen Wochenende konnte keine der beiden Mannschaften Selbstvertrauen tanken, da beide zuletzt eine Niederlage einstecken mussten - Altheim musste sich auswärts in Lambrechten geschlagen geben, während die Eggelsberger gegen das Schlusslicht aus St.Martin als Verlierer vom Feld gingen.

Altheim dominiert klar in der ersten Hälfte

Die Gastgeber aus Altheim schienen sich vor dem gestrigen Heimspiel jedenfalls einiges vorgenommen zu haben. In der 8. Minute erzielte man durch Nico Daskiewicz bereits den ersten Treffer des Spiels und ging früh in Führung gegen Eggelsberger, die nur schwer in die Partie kamen. Eggelsberg kämpfte sich jedoch mit fortlaufender Spieldauer in die Partie und das Spielgeschehen wurde ausgeglichener bis zur Schlussphase der ersten Hälfte. Dort kamen nämlich die Hausherren zum Zug und erzielten durch Lucas Steinmetz und Sebastian Obermaier zwei Treffer in drei Minuten, wodurch es plötzlich 3:0 stand in der 44. Minute. Doch damit nicht genug. Auch die Gäste kamen vor der Halbzeitpause nochmals zum Zug und erzielten durch Daniel Messner den Anschlusstreffer zum 1:3 aus Sicht von Eggelsberg.

Spannung durch Anschlusstreffer hält nicht lange

Der Anschlusstreffer kurz vor dem Halbzeitpiff schien die Gäste aus Eggelsberg in der zweiten Hälfte zu beflügeln. Man agierte zu Beginn der zweiten Hälfte deutlich mutiger und selbstbewusster und wollte das Spiel nochmals drehen. In der 62. Minute erzielte Daniel Messner dann den nächsten Treffer für Eggelsberg und plötzlich stand es nur mehr 2:3. Nach dem erneuten Anschlusstreffer kam kurz Spannung im Spiel auf, doch diese hielt nicht lange an. Raphael Kleinbruckner vollendete in der 73. Minute einen Angriff der Hausherren mit dem Treffer zur 4:2 Führung für Altheim. Damit war die Messe dann doch gelesen. In der 82. Minute setzte Kleinbruckner dann den Deckel endgültig drauf und erzielte den Treffer zum 5:2 Endstand.

Rudolf Spindler, Trainer Altheim:

"Wir hatten heute ein sehr aufregendes Spiel gegen einen Gegner, der nie aufgab. Kurz wurde es spannend, doch wir haben unsere Chancen genutzt und uns den Sieg schlussendlich auch verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.