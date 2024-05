Gilgenberg setzt sich dank Wengler-Doppelpack im Derby gegen Eggelsberg durch

Details Samstag, 11. Mai 2024 09:15

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 22. Runde der Bezirksliga West zum Derby zwischen der Druckhaus Adame Union Gilgenberg und der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf vor einem Riesenpublikum von rund 500 Zuseher:innen an der Georg Holzner Sportanlage in Gilgenberg. Die beiden Teams hatten im Vorfeld der Partie nicht nur die geografische Nähe als Gemeinsamkeit, sondern auch die tabellarische Situation, bei der sich beide Mannschaften derzeit im Kampf gegen den drohenden Abstieg in die 1. Klasse befinden, in dem es sehr eng hergeht.

Gilgenberg mit Glanzleistung in der ersten Hälfte

Die Gastgeber aus Gilgenberg konnten zuletzt mit dem Auswärtssieg gegen das Schlusslicht aus St. Martin Selbstvertrauen im Kampf gegen den Klassenerhalt tanken, womit man mit einer breiten Brust in das Heimderby gegen Eggelsberg ging. Diese breite Brust zeigte man auch von Beginn an auf dem Spielfeld und man spielte einen sehr ansehlichen Offensivfußball, mit dem man die Gäste in Schach hielt. Nur der Torabschluss gelang denen Hausherren zunächst noch nicht, doch das sollte sich gegen Ende der ersten Hälfte ändern. In der 38. Minute stieg der Gilgenberger Thomas Wengler am höchsten und nickte das runde Leder nach einer Ecke zur 1:0 Führung für die Gastgeber ein. Nur fünf Minuten später war Wengler erneut der Übeltäter und schnürte seinen Doppelpack zur 2:0 Führung für die Hausherren, mit der man dann auch in die Halbzeitpause ging.

Tamas setzt per Freistoß den Deckel drauf

Auch in der zweiten Hälfte wollten die Schützlinge von Trainer Felix Scharinger keinesfalls nachlassen und den Derbysieg nicht gefährden. Nach nur drei Minuten klingelte es dann bereits erneut im Kasten der Gäste. David Tamas versenkte in der 48. Minute einen Freistoß in die gegnerischen Maschen, womit die Messe für die Gäste quasi direkt nach dem Wiederanpfiff mehr oder weniger gelesen war. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte hatten die Gilgenberger die Partie im Griff und spielten die Führung souverän über die Zeit gegen Gäste aus Eggelsberg, die am gestrigen Freitagabend einfach nicht mit den selbstbewussten Gilgenbergern mithalten konnten und die Heimreise somit mit einer 3:0 Niederlage im Gepäck antreten mussten.

Felix Scharinger, Trainer Gilgenberg:

"Wir sind sehr froh, dass wir heute einen verdienten Sieg einfahren konnten, der in dieser Höhe auch vollkommen verdient war. Wenn wir so weitermachen wie zuletzt, sollten wir den Klassenerhalt auf jeden Fall gemeinsam erreichen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

