Torloses Remis im Derby zwischen SV Riedau und Neumarkt/Pötting

In der 22. Runde der Bezirksliga West trennten sich der SV Luksch Riedau und SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden. Trotz großer Erwartungen an das Derby konnten beide Teams keine entscheidenden Chancen kreieren, was zu einem Spiel ohne Tore führte. Die Heimischen bestätigten ihre aktuell gute Form, während die Neumarkter nach einem 2:2-Remis im Hinspiel auch am Samstagnachmitag wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegenließen.

Mäßiges Niveau in Halbzeit eins

Das Spiel begann mit beiden Teams in vorsichtiger Manier. Riedau, gekleidet in weißen Leibchen und blauen Hosen, und Neumarkt/Pötting, in grauen Leibchen und weißen Hosen, tasteten sich zunächst ab. Trotz eines ambitionierten Starts von beiden Seiten, konnten keine nennenswerten Chancen in den ersten Minuten verzeichnet werden. Ein Zeichen setzte Neumarkts Andreas Feichtinger, der bereits in der 14. Minute ermahnt wurde, was die Intensität des Derbys unterstrich.

Die erste Hälfte verlief weitgehend ereignislos mit wenigen Highlights. Kommentare während des Spiels deuteten darauf hin, dass bis zur Pause keine bedeutenden Torszenen zu verzeichnen waren. Beide Mannschaften zeigten eine solide Defensive, ließen aber die Kreativität im Angriff vermissen. Das Halbzeitresultat von 0:0 spiegelte das Geschehen auf dem Platz wider, wo keines der Teams ein Übergewicht etablieren konnte.

Taktische Manöver ohne Ertrag

Nach der Pause änderte sich wenig am Charakter des Spiels. Obwohl die Teams mit frischem Elan aus der Kabine kamen, blieben Torchancen Mangelware. Beide Trainer reagierten mit Wechseln, um frische Impulse zu setzen. Für Riedau kamen Thomas Flieher und Alexander Ecker in der 77. Minute, und für Neumarkt/Pötting wurden im Laufe der zweiten Hälfte mehrere Wechsel vorgenommen, darunter Daniel Humer und Thomas Lehner. Doch auch diese frischen Kräfte konnten das Patt nicht durchbrechen.

In den Schlussminuten versuchten beide Seiten, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Defensivreihen standen sicher. Ein Kommentar in der 90. Minute, "Immer noch kein Torschuss!", unterstrich die Defensivstärke beider Teams, die es erfolgreich vermieden, klare Chancen zuzulassen. Das Spiel endete, wie es begonnen hatte, mit einem 0:0-Unentschieden, was in der Nachspielzeit von insgesamt sechs Minuten bestätigt wurde.

In einem Spiel, das mehr durch taktische Disziplin als durch offensive Kreativität geprägt war, teilten sich SV Luksch Riedau und SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting die Punkte, was das Kräfteverhältnis in der Tabelle kaum veränderte. Beide Teams zeigten, dass sie schwer zu bezwingen sind, aber an diesem Tag fehlte es beiden an der letzten Durchschlagskraft, um das Match für sich zu entscheiden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mighty 007 erstellt.

