Spitzenreiter Utzenaich bleibt dank Lucky Punch in Taiskirchen an der Tabellenspitze

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen der Union Raiffeisen Taiskirchen und der SPG Utzenaich/Antiesenhofen im Rahmen der 22. Runde der Bezirksliga West vor rund 150 Zuseher:innen in Taiskirchen. Die Ausgangslagen der beiden Teams konnten vor dem heutigen Duell nicht unterschiedlicher sein. Während die Gastgeber aus Taiskirchen gegen den drohenden Abstieg in die 1. Klasse kämpfen, gilt es für die Gäste aus Utzenaich keine Punkte zu verschenken, um den ersten Tabellenplatz zu halten.

Spiel auf Augenhöhe in der ersten Hälfte

Der Tabellensituation zu Folge waren natürlich die Gäste aus Utzenaich der klare Favorit, doch diese vermeintliche Favoritenrolle machte sich auf dem Platz zunächst nicht bemerkbar. Die Gäste aus Utzenaich sind derzeit durch personelle Engpässe ein wenig geschwächt und man kam auch mit dem vorhandenen Personal nur sehr schwer in die Partie gegen Gastgeber aus Taiskirchen, die eine sehr gute Leistung in der Anfangsphase der ersten Hälfte zeigten. Allerdings lag der Fokus zunächst auf der Defensive, weshalb es sowohl auf Seite der Gastgeber, als auch bei den Gästen aus Utzenaich kaum sehenswerte Chancen in der ersten Hälfte gab. Somit trennte man sich mit einem torlosem Remis zur Halbzeitpause.

Peric erzielt Treffer zum Last-Minute-Comeback

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel weiterhin sehr ausgeglichen, doch nun sollten auch Tore fallen. In der 54. Minute nutzten die Taiskirchner einen Ballverlust der Gäste im Spielaufbau eiskalt aus und erzielten den Treffer zur 1:0 Führung durch Adam Nagy. Im weiteren Verlauf der Partie wurden dann die Gäste aus Utzenaich langsam stärker und man warf alles in die Partie, um nochmals die Wende zu erzielen. Man versuchte sehr viel und blieb lange ohne Erfolg, doch dies sollte sich noch ändern. In der 89. Minute erlöste Julian Buchinger die mitfiebernden Fans aus Utzenaich, nachdem er das Spielgerät nach einem einen Stangelpass zum 1:1 Ausgleich verwertete. Doch damit nicht genug. Nur drei Minuten später war Ivan Peric nach einem Fehler des Torwarts von Taiskirchen zur Stelle und staubte zum 2:1 Führungstreffer ab, womit Utzenaich tatsächlich noch der Lucky Punch gelang. Kurz danach gab es auch nochmals Aufregung bei den Hausherren, nachdem ein vermeintlich klarer Elfmeter nicht gegeben wurde und man deshalb eine unverdiente Heimniederlage hinnehmen musste.

Josef Feichtinger, Trainer Utzenaich:

"Wir gehen heute sicher nicht als verdienter Sieger vom Feld. Wir haben nicht unsere beste Leistung gebracht und ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen, allerdings haben wir momentan einfach auch das Momentum auf unserer Seite."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

