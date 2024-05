Tor in Minute 93 entscheidet knappes Bezirksliga-Duell in Altheim

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:33

In einem hart umkämpften Match der 23. Runde der Bezirksliga West gelang dem SK WIEHAG Altheim ein knapper 1:0-Sieg gegen Union Raiffeisen Taiskirchen. In der KOBE-Arena sahen die Zuschauer am Freitagabend ein Spiel, das erst in den letzten Momenten entschieden wurde. Während die "Roten Teufel" den fünften Heimsieg feierten, hängen die Taiskirchener nach der vierten Niederlage im Frühjahr in der unterten Tabellenregion fest.

Torlose erste Halbzeit trotz Altheimer Überlegenheit

Der Anstoß in Altheim brachte von Beginn an eine dominante Heimmannschaft, die in den ersten 15 Minuten mit rund 70 % Ballbesitz das Spiel klar bestimmte. Trotz dieser Überlegenheit gelang es den "Roten Teufeln" nicht, ihre Ballbesitzphasen in zwingende Torchancen umzumünzen. Der erste Abschnitt des Spiels zeigte, dass die Taiskirchener mit einer gut organisierten Defensive dem Angriffsdrang der Altheimer standhielten. Das Halbzeitfazit deutete bereits an, dass die spielerische Dominanz des SKA gegen die kompakte Verteidigung der Gäste auf harte Proben gestellt wurde.

Die zweite Halbzeit begann mit einer verstärkten Offensive der Altheimer, die in der 61. Minute ihre erste nennenswerte Chance hatten. Eine flache Hereingabe von Colin Köchl fand Raphael Kleinbruckner im Strafraum, dessen Abschluss jedoch auf der Linie geklärt wurde. Trotz fortwährender Angriffsversuche scheiterte Altheim wiederholt, darunter ein spektakulärer Distanzschuss von Niklas Fuchs in der 71. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte.

"Lucky Punch" in Minute 93

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, intensivierten die Altheimer ihre Angriffe. Ein Freistoß von Vladimir Gligoric in der 84. Minute zwang Taiskirchen-Torhüter Marcel Sandrk zu einer Glanzparade, und nur eine Minute später verhinderte die Latte bei einem Schuss von Sebastian Obermair die Führung. Die Bemühungen der Heimmannschaft schienen vergebens, bis in Minute 93 Michael Aigner nach einer Ecke den Ball stramm ins untere Eck beförderte und den lang ersehnten Führungstreffer erzielte.

Dieses Tor kurz vor dem Schlusspfiff war der Höhepunkt eines Spiels, das lange Zeit von Taktik und Verteidigungsarbeit dominiert wurde. Taiskirchen versuchte in der Nachspielzeit, noch einmal gefährlich vor das Tor der Altheimer zu kommen, konnte sich jedoch keine klaren Chancen erarbeiten. Mit dem Abpfiff bestätigte der 1:0 Endstand den Sieg für den Altheim, der sich damit drei Punkte im Tabellenmittelfeld sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bruno Alfred Josetti erstellt.

