Neumarkt müht sich zu Heimsieg gegen stark aufspielende Gäste aus Dorf an der Pram

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und der Union SGS Dorf an der Pram im Rahmen der 23. Runde der Bezirksliga West in der Putzprofi Arena in Neumarkt vor rund 300 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Neumarkt ließen zuletzt Punkte in Riedau liegen, wo man nicht über ein 0:0 Remis hinauskam. Die Gäste aus Dorf an der Pram kämpfen derzeit gegen den Abstieg in die 1. Klasse, bei dem man letzte Woche eine Heimniederlage gegen Altheim hinnehmen musste.

Dorf mit guter Leistung aber ohne Spielglück

Mit Blick auf die Tabelle hätte man meinen können, dass die Hausherren aus Neumarkt der klare Favorit in der gestrigen Begegnung waren, doch in der Anfangsphase zeigte sich zunächst ein anderes Bild. Die Gäste aus Dorf zeigten eine sehr anspruchsvolle Leistung und man war in den ersten 25 Minuten der Partie die spielbestimmende Mannschaft. Nur im Torabschluss scheiterten die Gäste wie am vergangenen Wochenende meistens. In der 26. Minute kam dann auch noch Pech für die gäste hinzu, die nach einem Handspiel einen Strafstoß verschuldeten. Diesen verwandelte Petr Pasecky, wodurch die bisher eher passiven Hausherren plötzlich mit 1:0 in Führung lagen. Doch damit nicht genug. In der 31. Minute nutzten die Gastgeber einen Fehler von Dorf im Spielaufbau eiskalt aus und erzielten im direkten Gegenkonter den nächsten Treffer zur 2:0 Führung durch Maximilian Till.

Pasecky setzt den Endpunkt

In der zweiten Hälfte warfen die Gäste aus Dorf dann natürlich nochmal alles nach vorne, um sich für die bisher sehr anspruchsvolle Leistung zu belohnen und vielleicht doch noch das Spielglück zu erzwingen, doch dieses war gestern einfach auf der Seite der Hausherren. Diese verwalteten die Führung mit ihrer Erfahrung in der zweiten Hälfte und man ließ nicht mehr allzu viel anbrennen. Martin Nisser brannten auf Seite der Gäste in der 75. Minute dann die Nerven durch, nachdem sich dieser aufgrund einer Unsportlichkeit die zweite gelbe Karte eingeholt hatte und somit des Feldes verwiesen wurde. In der Nachspielzeit gelang Neumarkt dann gar noch der dritte und letzte Treffer zum 3:0 durch Petr Pasecky.

Andreas Feichtinger, Trainer Neumarkt:

"Wir waren heute die effizientere mannschaft und dies war einfach entscheidend. Wir haben unsere Chancen genutzt und von den Fehlern der Gegner profitiert, weshalb der Sieg auch in Ordnung geht."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

