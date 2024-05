Spannendes Sechs-Tore-Spektakel in Utzenaich endet mit einem Unentschieden

Details Samstag, 18. Mai 2024 11:01

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Duell zwischen der SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen und dem SV Waizenauer Taufkirchen im Rahmen der 23. Runde der Bezirksliga West vor rund 180 Zuseher:innen im Antiesenhofenstadion. Die Gastgeber aus Utzenaich konnten sich zuletzt mit 2:1 auswärts in Taiskirchen durchsetzen und standen im Vorfeld des Spieltages weiterhin auf Meisterkurs. Die Taufkirchner konnten ebenfalls Selbstvertrauen tanken, nachdem man Natternbach mit 4:2 besiegte, wodurch man durchaus ein spannendes Spiel in Utzenaich erwarten konnte.

Schmidbauer eröffnet das Schützenfest

Die Gastgeber aus Utzenaich, die den ersten Tabellenplatz in dieser Spielzeit sicherlich nicht mehr abgeben wollen, zeigten eine sehr gute Leistung in der Anfangsphase der Partie. Man stand sehr kompakt in der Defensive, kontrollierte das Spielgeschehen und man hatte auch immer wieder gute Chancen. Diese konnte man zunächst nicht nutzen, doch der Bann sollte gegen Ende der ersten Hälfte dann doch brechen. Michael Schmidbauer vollendete eine schöne Kombination in der 29. Minute mit einem platzierten Abschluss ins rechte Eck zur 1:0 Führung für die Hausherren, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Danach wurden dann jedoch die Gäste aus Taufkirchen langsam besser und man konnte auch bald den Ausgleich erzielen durch Jakob Schlederer, der das runde Leder nach einer Ecke in der 36. Minute in die Maschen hineinschob.

Utzenaich kämpft sich stark zurück

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte waren dann die Gäste aus Taufkirchen die bessere Mannschaft. In der 48. Minute gelang Tobias Köck der Treffer zur 2:1 Führung der Gäste, die Samed Yilmaz in der 67. Minute sogar auf 3:1 ausbauen konnte. Bei diesem Spielstand blieb es jedoch nicht lange. Im direkten Gegenzug nach dem 3:1 konterten die Gastgeber über Manuel Zeppetzauer, der mit seiner Flanke Michael Schmidbauer in Szene setzte. Dieser verwertete das Zuspiel eiskalt zum direkten Anschlusstreffer für die Gastgeber, womit das Spiel nochmal richtig spannend wurde. Utzenaich warf dann natürlich alles in die Offensive, um noch einen Punktgewinn zu erzielen im Kampf um den Meistertitel und dies sollte auch gelingen. In der 76. Minute gelang Zeppetzauer der Ausgleich zum 3:3 Comeback, womit das Spiel nach sechs Treffern immer noch komplett offen war. Danach fielen jedoch keine Tore mehr auf beiden Seiten und es blieb beim Remis.

Gerhard Obermair, Trainer Taufkirchen:

"Das war heute definitiv ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem jeder gewinnen hätte können und wir eine sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt haben. Allerdings ist das Unentschieden am Ende des Tages ein gerechtes Ergebnis."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.