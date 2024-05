Union Gurten 1b entführt Last-Minute-Punkt aus St. Martin/I.

Details Samstag, 18. Mai 2024 18:43

In der 23. Runde der Bezirksliga West trafen die Union St. Martin/I. und die Union Gurten 1b aufeinander und trennte sich in einem ungemein spannenden Match mit einem 2:2-Unentschieden. Während die Hausherren seit geraumer Zeit als Absteiger feststehen, kämpft das zweite Team des Regionalligisten intensiv um den Klassenerhalt.

Absteiger mit besserem Start

Das Spiel begann dynamisch und bereits in der 16. Minute konnte Luka Vucur für die Heimmannschaft das erste Tor erzielen. Sein Schuss ließ die Fans jubeln und brachte sein Team früh in Führung. Die Gurtener reagierten jedoch schnell auf diesen Rückschlag und intensivierten ihre Angriffe. Diese Bemühungen wurden in der 38. Minute belohnt, als Rene Kienberger den Ausgleich erzielte, was das Spiel wieder offen gestaltete. Kurz vor der Halbzeitpause erlebten die Zuschauer noch einen spannenden Moment, als ein Freistoß der Gäste nur knapp das Ziel verfehlte.

Gäste gleichen in Minute 95 aus

Nach der Pause erhöhten beide Teams das Tempo. Die zweite Halbzeit begann sofort mit einem Highlight, als ein Stangenschuss von Gurten 1b für Aufregung sorgte. Die St. Martiner, angefeuert von ihren Fans, antworteten darauf mit einem Tor durch Vucur in der 61. Minute, seinem zweiten Treffer des Spiels, welches die Hausherren wieder in Führung brachte. Die folgenden Minuten zeigten intensiven Fußball, aber beide Mannschaften konnten zunächst keine weiteren Tore erzielen, trotz mehrerer Wechsel, die frischen Wind ins Spiel bringen sollten.

Die Spannung hielt bis in die letzten Minuten an. Als alles darauf hindeutete, dass die St. Martiner das Spiel gewinnen könnten, schlug Gurten 1b in der 95. Minute zurück. Aron Oravecz wurde zum Held für die Gurten, als er den Ball im Netz der Heimmannschaft versenkte und den Endstand von 2:2 besiegelte.

Bezirksliga West: St. Martin : Union Gurten 1b - 2:2 (1:1)

95 Aron Oravecz 2:2

61 Luka Vucur 2:1

38 Rene Kienberger 1:1

16 Luka Vucur 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter stivi g erstellt.

