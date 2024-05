"Rote Teufel" feiern in Taufkirchen/Pram siebenten Rückrundensieg

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 19:09

Der SK Altheim konnte sich in der 27. Runde der Bezirksliga West im Auswärtsspiel gegen den SV Taufkirchen/Pram mit 3:1 durchsetzen und im Frühjahr den siebenten Sieg einfahren. Nach einer turbulenten ersten Halbzeit, in der bereits drei Tore fielen, gelang es den "Roten Teufeln", ihre Führung in der zweiten Hälfte auszubauen.

SKA mit früher 2:0-Führung

Beide Teams waren entschlossen, frühzeitig Akzente zu setzen. Bereits in der 8. Minute hatten die Taufkirchener durch Tobias Köck eine erste gute Abschlusschance, die jedoch ungenutzt blieb. Doch es waren die Gäste, die den ersten Treffer erzielten. In der 20. Minute brachte Michael Aigner den SKA mit einem Traumtor aus der Distanz in Führung.

Nur sieben Minuten später konnte Altheim erneut jubeln. Nico Daskiewicz erhöhte auf 2:0 und setzte die Taufkirchner weiter unter Druck. Der SVT zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 30. Minute gelang Valentin Wallisch per Kopfball der Anschlusstreffer, was die Hoffnung der Gastgeber auf eine Wende wiederbelebte.

Die erste Halbzeit endete nach einer spannenden und intensiven Spielphase mit einem knappen Vorsprung für die Altheimer. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch die Abwehrreihen und die Torhüter verhinderten weitere Tore. Eine gute Möglichkeit für die Taufkirchner hatte Wallisch kurz vor der Pause, doch sein Versuch blieb ohne Erfolg.

Gerner macht Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Taufkirchener zunächst, dass sie entschlossen waren, das Spiel zu drehen. Samed Yilmaz und Wallisch sorgten mit guten Chancen für Gefahr, doch die Altheimer Abwehr hielt stand. In der 58. Minute dann die Vorentscheidung: Viktor Gerner köpfte eine präzise Flanke zum 3:1 für die "Roten Teufel" ein und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Führung.

Die Hausherren gaben sich jedoch nicht auf und suchten weiterhin den Weg nach vorne. Patrick Egger und Colin Köchl hatten in der Schlussphase gute Möglichkeiten, das Ergebnis zu verkürzen, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. In der 85. Minute erfolgte ein Wechsel bei den Taufkirchnern: Daniel Hötzeneder verließ den Platz und wurde durch David Wagner ersetzt, um neue Impulse im Angriff zu setzen. Auch die Altheimer wechselten in den letzten Minuten mehrmals, um frische Kräfte zu bringen und die Führung zu verteidigen.

Die letzten Minuten waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Taufkirchener und einer disziplinierten Abwehrarbeit der Altheimer. Aigner hatte in der 90. Minute noch einen Abschluss, konnte aber den vierten Treffer nicht erzielen. Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Hinterhölzl das Match ab und der SK Altheim durfte einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feiern.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

