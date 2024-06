Union Dorf/Pram wahrt mit Sieg in Kellerderby Chance auf Klassenerhalt

Details Samstag, 01. Juni 2024 18:18

In einem Bezirksliga-West-Duell setzte sich Union Dorf/Pram deutlich mit 3:0 bei der Union St. Martin/I. durch. Im Kellerderby zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten konnten sich die Gäste auf ihre starke Defensive und effiziente Offensive verlassen, während der Absteiger trotz mehrerer Chancen nicht zum Erfolg kam. Laurenz Bruneder, Rasim Daudbasic und Dominik Gehmaier schossen die Union Dorf zum achten Saisonsieg, der die Chance auf den fixen Klassenerhalt am Leben hält.

Gäste mit früher Führung

Das Spiel begann mit einem klaren Signal seitens der Kicker aus Dorf/Pram. Bereits in der 15. Minute brachte Laurenz Bruneder die Elf von Neo-Trainer Mathias Bortenschlager, der im Herbst in St. Martin tätig war, in Führung. Es folgte eine intensive Phase, in der beide Mannschaften Chancen hatten. In der 16. Minute hatte Adis Karic eine vielversprechende Möglichkeit für St. Martin, konnte diese jedoch nicht nutzen. Kurz darauf vergab Marcel Deller eine Top-Chance für Dorf.

St. Martin-Torwart Max Goldberger verhinderte mit starken Paraden weitere Treffer und hielt seine Mannschaft im Spiel. Dennoch behaupteten die Gäste die Führung, gingen aber - da Martin Nisser in der 45. Minute eine gute Chance nicht nutzen konnte - nur mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Dorf macht spät den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit erhöhten die St. Martiner den Druck. Krisztian Kuti war dabei der auffälligste Spieler, der mehrfach gefährlich vor dem Tor der Dorfer auftauchte. So hatte Kuti in der 56., 63. und 69. Minute mehrere Top-Chancen, die er jedoch nicht verwerten konnte. Doch eine Vierfach-Parade von Keeper Goldberger in der 68. Minute hielt die Hoffnung der Heim-Mannschaft am Leben.

Die Union Dorf/Pram verteidigte geschickt und nutzte ihre Chancen effizienter. In der 83. Minute erhöhte Rasim Daudbasic auf 2:0 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Nur vier Minuten später setzte Dominik Gehmaier mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt. Die Union St. Martin/I. konnte ihre Chancen nicht nutzen und musste sich letztlich geschlagen geben. Die starke Defensivarbeit und die Effektivität der Dorfer in der Offensive machten den Unterschied in dieser Partie aus.Mit diesem Sieg darf die Bortenschlager-Elf weiterhin auf den Sprung ans rettende Ufer hoffen.

