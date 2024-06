Meister! SPG TSV Utzenaich/Antiesenhofen triumphiert in Kracher-Duell gegen Zweiten SV Lambrechten

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:32

Die SPG Utzenaich/Antiesenhofen sicherte sich in einem packenden Spiel der Bezirksliga-West gegen SV Lambrechten einen bedeutsamen 2:1-Sieg. Das Heimteam ging zunächst in Führung, doch die Gäste aus Lambrechten glichen per Elfmeter aus, bevor Johannes Födermayr mit einem späten Tor den Sieg für die Utzenaicher sicherstellte. Der Sieg bedeutet den Aufstieg und die Meisterschaft in der für Utzenaich/Antiesenhofen.

Höckner bringt Hausherren in Front

Sofort war zu spüren, dass viel auf dem Spiel steht. Bereits in der 2. Minute hatte Saban Muratovic von der Heimmannschaft eine erste Kopfballchance, die jedoch ungenutzt blieb. Lambrechten versuchte früh, Druck aufzubauen, doch ein Freistoß von Bence Kalmar in der 8. Minute brachte keine Gefahr. Im Verlauf der ersten Halbzeit gab es immer wieder gefährliche Szenen auf beiden Seiten. So verzeichnete Gabriel Badegruber in der 14. Minute einen Abschluss für die Lambrechtner, und Mario Kettl schoss in der 31. Minute weit über das Tor.

In der 27. Minute hätte ein Fast-Eigentor der Gäste fast für die Führung der Utzenaicher gesorgt, doch das Tor fiel erst in der 42. Minute: Fabian Höckner erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft, nachdem Peter Jaksa in der 40. Minute mit einer direkten Ecke nur die Stange getroffen hatte. Mit diesem Ergebnis wäre Utzenaich/Antiesenhofen bereits aufgestiegen und Lambrechten musste in der zweiten Halbzeit nun alles riskieren, um noch eine Chance auf den Titel zu haben.

Entscheidung in Minute 83

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance für Julian Buchinger in der 51. Minute, die jedoch nicht genutzt wurde. Lambrechten drängte auf den Ausgleich und wurde in der 58. Minute für einen guten Angriff gelobt, der jedoch ohne Erfolg blieb. In der 60. Minute parierte der starke Milan Meszaros einen gefährlichen Freistoß von Ivan Peric. Die Spannung stieg, als in der 65. Minute ein Elfmeter für Lambrechten gepfiffen wurde, den Bence Kalmar in der 67. Minute sicher zum 1:1 verwandelte.

Nun war das Spiel wieder völlig offen und beide Teams suchten die Entscheidung. Julian Buchinger hatte in der 79. Minute eine riesige Chance für die Utzenaicher, doch es war schließlich Johannes Födermayr, der in der 83. Minute das entscheidende Tor zum 2:1 für Utzenaich/Antiesenhofen erzielte. Sebastian Poitner versuchte in der 80. Minute und erneut in der 76. Minute für Lambrechten nachzulegen, doch sein Fernschuss und Abschluss fanden nicht den Weg ins Tor.

Die Nachspielzeit dauerte ganze 9 Minuten und die Spannung war greifbar. Doch trotz aller Bemühungen von Lambrechten blieb es beim 2:1 für Utzenaich/Antiesenhofen. Der Schlusspfiff in der 99. Minute löste Jubel bei der Heimmannschaft und ihren Fans aus. Die Gratulationen zum Aufstieg folgten prompt und unterstrichen die Bedeutung dieses hart erkämpften Sieges in einem der spannendsten Spiele der Saison.

