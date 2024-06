Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Gurten feiert klaren Auswärtssieg in Natternbach

Details Sonntag, 02. Juni 2024 14:56

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 25. Runde der Bezirksliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union IKUNA Natternbach und der Union Raiffeisen Gurten 1b. Während die Gastgeber aus Natternbach mit 32 Punkten den Klassenerhalt in der aktuellen Spielzeit bereits gesichert haben, mussten die Gäste aus Gurten mit fünf Punkten weniger auf dem Konto im Vorfeld der gestrigen Partie noch um den sicheren Ligaverbleib bangen, da der Relegationsplatz nicht weit entfernt war.

Gurten mit fulminanter ersten Halbzeit

Dementsprechend lag der Druck in der gestrigen Partie eindeutig auf Seiten der Gäste, die diesen jedoch in eine positive Energie umwandeln konnten. Die Schützlinge von Cheftrainer Mario Krämer fanden sehr gut in die Partie und man bekam in der zweiten Minute direkt einen Strafstoß zugesprochen. Zoltan Toth übernahm die Verantwortung vor dem Punkt und verwandelte den Elfmeter zur frühen 1:0 Führung für die Gurtner. Diese hatten sich definitiv etwas für die Partie vorgenommen und man blieb auch nach dem Treffer sehr präsent in der Offensive. In der 22. Minute war Fabian Baumgartner zur Stelle und verwertete einen schön herausgespielten Angriff zur 2:0 Führung. Vier Minuten später setzte Sebastian Baier dann noch einen drauf und erhöhte den Spielstand auf 3:0 für die Gurtner, die das Spiel nach 26 Minuten bereits mehr oder weniger entschieden haben. Bis zur Halbzeit fielen dann jedoch erstmal keine Treffer mehr.

Auch der zweite Elfmeter sitzt

In der zweiten Hälfte hielt sich die Spannung im Spiel dann eher in Grenzen. Die Gurtner verwalteten ihre Führung souverän und man ging kein unnötiges Risiko mehr ein gegen die Gastgeber aus Natternbach, die in der zweiten Hälfte noch manches versucht haben, allerdings ohne dem letzten Drang und der nötigen Überzeugung. Somit plätschelte die Partie in der zweiten Halbzeit dahin, bis es in der Schlussphase nochmals einen Treffer zu vermelden gab. Die Gurtner bekamen in der 82. Minute erneut einen Strafstoß zugesprochen, bei dem Tobias Baier antreten durfte und auch dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und trug sich in die Torschützenliste ein mit seinem Treffer zum 4:0 Endstand.

Mario Krämer, Trainer Gurten 1b:

"Wir haben heute endlich mal gezeigt, was wir als Mannschaft eigentlich drauf haben und Natternbach insbesondere in der ersten Hälfte klar dominiert, weshalb der Sieg natürlich auch hochverdient ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

