9-Tore-Spektakel: Riedau feiert Kantersieg in Eggelsberg

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 25. Runde der Bezirksliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und dem SV Luksch Riedau vor einem Publikum von rund 175 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Eggelsberg konnten mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Gurten zuletzt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, der nun zwei Runden vor Schluss als so gut wie sicher galt. Riedau ließ am vergangenen Wochenende hingegen Punkte gegen das Tabellenschlusslicht aus St. Martin liegen, wo man sich mit einem 2:2 Remis trennte.

Wesner gelingt der frühe Dosenöffner

Die Formkurve sprach somit vermeintlich für die Hausherren aus Eggelsberg, die Tabellensituation wiederum für die Gäste, die auch besser in die Partie hineinfanden. Auch die Tore ließen am gestrigen Samstag nicht lange auf sich warten. Jannik Wesner gelang bereits in der 11. Minute der Dosenöffner für die Gäste, die dank Wesners schönen Treffer bereits früh in Führung lagen. Danach blieben die selbstbewusst aufspielenden Gäste weiterhin am Drücker und es sollte bald wieder im Kasten der Gastgeber klingeln. Niklas Aigner stand in der 23. Minute goldrichtig und ließ dem gegnerischen Keeper keine Chance bei seinem präzisen Abschluss, der zur 2:0 Führung für die Riedauer führte. Danach meldeten sich dann auch die Gastgeber zu Wort durch Daniel Messner, der in der 32. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte, bei dem des dann auch bis zur Halbzeit blieb.

Sechs Tore in der zweiten Hälfte

Nachdem die Gäste aus Riedau in der ersten Hälfte die bessere Manschaft waren und man einige Chancen liegen ließ, zeigten sie in der zweiten Hälfte eine gnadenlose Effizizenz, die seinesgleichen sucht. Zunächst traf Niklas Aigner in der 47. und in der 61. Minute, wodurch der Riedauer Offensivspieler seinen Hattrick perfekt machte und die Führung auf 4:1 anhob, doch dabei blieb es nicht. Julian Mayr und Janik Wesner setzten in der 67. und 68. Minute zwei Treffer und erhöhten die Führung auf 6:1, welche kurz danach durch einen Ehrentreffer von Manuel Harner auf 2:6 leicht verkürzt wurde. Doch damit nicht genug. Niklas Aigner setzte mit dem Treffer zum 7:2 in der 81. Minute den Schlusspunkt der Torwelle und erzielte zeitgleich seinen vierten Treffer, der der sensationellen Leistung der Riedauer die Kirsche auf die Sahnetorte setzte.

Roland Hofpointner, Trainer Riedau:

"Das Spiel war heute eine sehr klare Angelegenheit. In der zweiten Hälfte konnten wir die Chancen nutzen, die wir in der ersten Hälfte noch liegen ließen und können somit wirklich sehr zufrieden mit unserer Leistung sein."

Spieler des Spiels: Niklas Aigner

