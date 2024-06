Achtungserfolg! Union St. Martin/I. verabschiedet sich mit drittem Saisonsieg aus der Bezirksliga West

In einem packenden Spiel in der letzten Runde der Bezirksliga West triumphierte die Union Woodstock St. Martin/I. knapp mit 3:2 beim SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Der Abstieg der Gäste war längst besiegelt, am letzten Spieltag verzeichnete das Schlusslicht jedoch einen Achtungserfolg und verabschiedete sich mit dem dritten Saisonsieg Richtung 1. Klasse.

Absteiger geht zwei Mal in Führung

Nach 17 Minuten brach Luka Vucur den Bann und brachte die Union in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits zwei Minuten später erzielte Andreas Feichtinger den schnellen Ausgleich für die Neumarkter. Die Partie blieb intensiv, und die Gäste setzten alles daran, ihre Führung wiederherzustellen. In der 20. Minute gelang es erneut Vucur, sein Team mit 2:1 in Front zu bringen, diesmal nach einer Vorlage von Johannes Wiesenberger.Beide Teams hatten zahlreiche Chancen, bis zur Pause blieb es aber beim 1:2.

Schlusslicht bringt knappen Vorsprung ins Ziel

Auch in der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag weiter. In der 53. Minute verpasste Benjamin Blaha eine Top-Chance für die Gäste, und nur sechs Minuten später blieb Adis Karic eine gute Einschussmöglichkeit verwehrt. Die Neumarkter kämpften weiter, doch in der 61. Minute schlug St. Martin erneut zu. Haris Karic erhöhte nach einer Vorlage von Marton Lakatos-Lengyel auf 1:3 und schien das Spiel vorentschieden zu haben.

Doch der SV gab nicht auf. In der 69. Minute verkürzte Petr Pasecky auf 2:3 nach einem Fehler von Schlussmann David Banovic, der ansonsten eine solide Partie ablieferte und mehrfach für seine Mannschaft rettete.

In der 83. Minute vergab Karic eine weitere Großchance, und auch in der 86. Minute konnte er einen schweren Abwehrfehler der Neumarkter nicht nutzen. Beide Torhüter, Banovic und Sebastian Lindinger, zeigten in den Schlussminuten herausragende Paraden und verhinderten weitere Treffer. Schiedsrichter Dorfmayr ließ vier Minuten nachspielen, in denen es hoch herging. Dennoch fiel kein weiteres Tor, und die Union St. Martin/I. rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Höfi (9555 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Höfi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.