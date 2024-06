Doppelpacker Gehmaier: Union Dorf/Pram schafft im letzten Moment den Sprung ans rettende Ufer

In Runde 26 der Bezirksliga West konnte die Union Dorf/Pram einen verdienten 2:0-Sieg gegen denUSV Eggelsberg/M. einfahren. Dominik Gehmaier war der Mann des Tages, der mit seinen beiden Toren den Unterschied ausmachte, der Union den neunten Saisonsieg und den Klassenerhalt sicherte.

Gehmaier bringt Dorf in Führung

Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten ab und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Union zeigte sich von Beginn an entschlossen und versuchte, die Gäste unter Druck zu setzen. Es dauerte jedoch bis zur 34. Minute, ehe die Dorfer den ersten Treffer erzielten.

Dominik Gehmaier war es, der das 1:0 für die Heimmannschaft erzielte. Der Jubel auf den Rängen war groß. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, da die Defensive der Heimischen sicher stand und keine nennenswerten Eggelsberger Chancen zuließ.

"Man of the Match" macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel versuchte Eggelsberg, den Rückstand wettzumachenen. Doch die Defensive der Union zeigte sich weiterhin stabil und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Die Gäste fanden kein Mittel, um die Dorfer Abwehrreihe zu durchbrechen. Stattdessen nutzte die Heimmannschaft ihre Chancen geschickt aus.

In der 86. Minute war es erneut Gehmaier, der für die Entscheidung sorgte. Nach einem schnellen Konter tauchte der Angreifer frei vor dem Tor der Gäste auf und vollendete eiskalt zum 2:0. Damit machte Gehmaier seinen Doppelpack perfekt und brachte den Sieg für die Union Dorf/Pram in trockene Tücher. In den letzten Minuten der Partie konnte Eggelsberg keine Akzente setzen.

Mit dem Schlusspfiff nach 94 Minuten endete das Spiel 2:0 zugunsten der Union Dorf/Pram. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Mannschaftsleistung und konnte mit den drei Punkten den Klassenerhalt sichern. Dominik Gehmaier avancierte mit seinen beiden Toren zum Matchwinner und wurde zurecht gefeiert.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Simon Griesmaier (2370 Bonuspunkte)

Bezirksliga West: Dorf/Pram : Eggelsb.-M - 2:0 (1:0)

86 Dominik Gehmaier 2:0

34 Dominik Gehmaier 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Simon Griesmaier mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.