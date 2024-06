Trotz 16. Saisonsieg schrammt SV Lambrechten an Relegation vorbei

Details Samstag, 08. Juni 2024 19:34

In einer Begegnung am letzten Spieltag der Bezirksliga West setzte sich der SV Lambrechten mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Union Taiskirchen durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigten der SVL in der zweiten Spielhälfte seine Stärke und sicherte sich durch Tore von Bence Kalmar und Sebastian Ecker den 16. Saisonsieg. Die Freude darüber hielt sich jedoch in Grenzen, da die Lambrechtener aufgrund der um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber der punktegleichen Union Senftenbach an der Relegation vorbeischrammten. Die Taiskirchener hingegen verpassten die Chance auf den sicheren Klassenerhalt und müssen in der Abstiegs-Relegation um den Ligaverbleib kämpfen.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung von etwa zehn Minuten. Von Beginn an war klar, dass beide Teams gewillt waren, offensiv zu spielen. In der 10. Minute hatte Peter Jaksa eine erste gute Chance für die Lambrechtener, die jedoch nicht genutzt wurde. Nur wenige Minuten später zeigte sich Taiskirchen ebenfalls gefährlich, als Adam Nagy einen guten Abschluss verbuchte.

In der 23. Minute sorgte Jaksa erneut für Aufsehen, als er mit einer direkt geschossenen Ecke beinahe das Tor traf. Kurz darauf setzte Nagy einen guten Fernschuss ab, der jedoch das Ziel verfehlte. Die aufregendste Szene der ersten Hälfte ereignete sich in der 33. Minute, als Taiskirchen ein Abseitstor erzielte. Auf der anderen Seite hatte Armin Maier in derselben Minute eine vielversprechende Chance für den SVL.

Auch nach 45 Minuten blieb es torlos. Beide Teams hatten sich Chancen erarbeitet, aber keine Mannschaft konnte die Führung übernehmen. Der Zwischenstand von 0:0 zur Halbzeit half weder dem SV Lambrechten noch der Union.

Lambrechten dreht nach der Pause auf

Nach der Halbzeitpause erwischte der SVL den besseren Start. In der 50. Minute hatten die Taiskirchener zwar eine gute Chance, aber der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Kurz darauf hatte Sebastian Ecker eine starke Möglichkeit für die Lambrechtener, die ebenfalls ungenutzt blieb. Doch es dauerte nicht lange, bis sich die Geduld der Heimfans auszahlte: In der 57. Minute erzielte Bence Kalmar das erlösende 1:0.

Nach diesem Treffer blieb Lambrechten am Drücker. Taiskirchens Csaba Sogor hatte in der 64. Minute eine riesige Chance, die jedoch ungenutzt blieb. In der 69. Minute erhöhte Sebastian Ecker auf 2:0, was den Lambrechtenern zusätzliche Sicherheit gab. Die Gäste versuchten, mit Nikolaus Zweimüller in der 74. Minute per Kopfball noch einmal heranzukommen, aber es sollte nicht sein.

In den letzten Minuten des Spiels hatte der SVL weitere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen. Gergö Kalmar und Ecker konnten in der 80. und 84. Minute jedoch ihre Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. Auch Bence Kalmar hatte kurz vor Schluss eine gute Gelegenheit, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Trotz der Bemühungen der Taiskirchener blieb es beim 2:0 für den SV Lambrechten.

