Senftenbach setzt sich in spannendem Duell gegen Altheim durch und geht in die Relegation

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich der SK WIEHAG Altheim und die Union Ziegelwerk Senftenbach im Rahmen der 26. Runde der Bezirksliga West in der Altheimer KOBE Arena vor rund 350 Zuseher:innen. Während es für die Gastgeber aus Altheim im letzten Heimspiel der Saison bloß um einen schönen Saisonabschluss ging, hatten die Gäste aus Senftenbach die große Chance, mit einem Sieg in die Relegation einzuziehen, um in der Folgewoche um den Aufstieg in die Landesliga West zu kämpfen.

Offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte

Die Hausherren aus Altheim wollten den Senftenbachern jedoch sicherlich nichts schenken und vor dem heimischen Publikum nochmals abliefern. Dennoch kamen die Gäste aus Senftenbach, die im Vorfeld des Spiels sieben Punkte mehr als die Hausherren auf dem Konto hatten, besser in die Partie und man hatte erste Halbchancen in der Anfangsphase. Mit fortlaufender Spieldauer wurden dann jedoch die Altheimer besser und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem beide Teams Treffer erzielen hätten können. Dies sollte bis zur Halbzeitpause jedoch noch nicht gelingen, weshalb sich die Teams mit einem torlosen Remis zur Halbzeitpause trennten.

Wagner mit dem Schuss ins Glück

Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit waren es dann die Gastgeber aus Altheim, die in der Anfangsphase der zweiten Hälfte die Kontrolle über das Spielgeschehen übernahmen und die Senftenbacher vor allem in der Defensive forderten. Lucas Steinmetz hatte eine Riesenchance, die Fabian Weibold im Tor der Gäste in letzter Instanz vereiteln konnte. Danach stellte der Senftenbacher Trainer Martin Feichtinger um, und sein Team wurde ab der 65. Minute langsam wieder besser. Im Endpsurt der Partie kamen die Gäste zu mehreren Chancen, mit denen man in Führung hätte gehen können, doch es blieb spannend bis zum Ende. In der 81. Minute war es dann soweit. Lucas Wagner stand nach einer Ecke goldrichtig am zweiten Pfosten und nickte das runde Leder zur 1:0 Führung für die Senftenbacher ein. Danach konnten die Gäste die Führung souverän über die Zeit bringen und werden somit in der nächsten Woche in der Relegation gegen Sattledt antreten.

Martin Feichtinger, Trainer Senftenbach:

"Unter dem Strich haben wir uns den Sieg dann doch verdient und wir haben jetzt noch die Chance, gegen Sattledt in der Relegation etwas Unglaubliches zu schaffen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

