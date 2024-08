5:0-Sieg! Union Natternbach glänzt im Auftaktspiel gegen Union Dorf/Pram

Details Sonntag, 18. August 2024 11:26

In der ersten Runde der Bezirksliga West setzte sich Union Natternbach mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die Union Dorf/Pram durch. Bereits früh gingen die Gäste in Führung, konnten den Vorsprung bis zur Pause aber nicht mehr ausbauen. In der zweiten Spielhälfte dominierte man das Spielgeschehen über die gesamte Dauer. Die Dorfer konnten trotz einiger guter Ansätze nichts Zählbares erreichen, während Natternbach ihre Chancen eiskalt nutzte und fünf Tore erzielte.

Natternbach führt zur ersten Halbzeit knapp

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Union Natternbach, als Fabian Starkl bereits in der ersten Minute das 1:0 erzielte. Die Dorfer hatten daraufhin Mühe, ins Spiel zu finden und wurden immer wieder von den schnellen Angriffen der Gäste in Rot unter Druck gesetzt. In der Anfangsphase gab es einige Ungenauigkeiten bei der Ballannahme der Dorfer, was ihnen den Spielaufbau zusätzlich erschwerte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte die Union Dorf/Pram, sich zu stabilisieren und kam in der 31. Minute zu ersten guten Torchancen. Doch der Natternbacher Torhüter parierte einen gefährlichen Schuss und verhinderte den Ausgleich. Kurz darauf hatten die Dorfer Pech, als ein Schuss nur an den Pfosten ging. Trotz dieser Bemühungen blieb es zur Halbzeit beim 1:0 für die Gäste, wo von einer ausgeglichenen Begegnung die Rede war.

Weitere vier Tore sorgen für Kantersieg

In der zweiten Halbzeit kamen die Natternbacher nach einer Systemumstellung erneut stark aus der Kabine und erhöhten in der 49. Minute durch Tobias Lehner auf 2:0. Die Dorfer schafften es nicht, den Druck der Gäste abzuwehren, und wurden in der Folgezeit immer weiter in die Defensive gedrängt. Artem Atamas erzielte in der 70. Minute das 3:0 für Natternbach, nachdem er zuvor schon einige gute Chancen herausgespielt hatte.

Nur zwölf Minuten später erhöhte Atamas mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Die Union Dorf/Pram versuchte zwar noch, durch Entlastungsangriffe etwas zu bewirken, doch es blieb bei ungefährlichen Aktionen. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit setzte Patrick Scheuringer den Schlusspunkt und traf in der 90. Minute zum 5:0-Endstand für Union Natternbach.

Stimme zum Spiel

Stephan Humberger, Obmann Union Natternbach:

"Mit der ersten Aktion haben wir das erste Tor gemacht, wo unser Rechtsaußen schneller reagiert hatte und das 1:0 erzielte. Dann hatte Dorf aber viel Ballbesitz uns sich auch einige Standards herausgearbeitet. Es war etwas glücklich, dass wir mit der Führung in die Halbzeit gegangen sind. Durch eine Umstellung in der Pause haben wir das Spiel dann aber kontrollieren können und haben dann die Schnelligkeit unserer Außenspieler ausgenützt. Dennoch muss man sagen, dass der Sieg wohl etwas zu hoch ausgefallen ist."

Bezirksliga West: Dorf/Pram : Natternbach - 0:5 (0:1)

91 Patrick Scheuringer 0:5

82 Artem Atamas 0:4

70 Artem Atamas 0:3

49 Tobias Lehner 0:2

1 Fabian Starkl 0:1

