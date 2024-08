Sieben Tore! SV Weng siegt knapp gegen Union Gilgenberg

Details Sonntag, 18. August 2024 11:58

In der ersten Runde der Bezirksliga West trafen der SV Weng und Union Gilgenberg aufeinander und lieferten sich ein packendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte. Trotz eines frühen Rückstands kämpfte sich Union Gilgenberg immer wieder heran, doch letztendlich behielt der SV Weng mit einem 4:3-Sieg nur knapp die Oberhand. Das Spiel wurde geprägt von zahlreichen Toren und spannenden Wendungen, die für beste Unterhaltung sorgten.

Starker Beginn der Gastgeber

Das Spiel begann mit einem Knall, als ein unglückliches Eigentor den SV Weng bereits in der 5. Minute die Führung brachte. Ein früher Schock für Union Gilgenberg, die zunächst Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Nach rund zwanzig Minuten kam durch einen Aluminumtreffer die beste Chance der Gäste auf. Die Wenger nutzten die Führung aber aus und erhöhten in der 32. Minute auf 2:0, diesmal war Michael Aigner zur Stelle, nachdem Rafbauer eine starke Vorarbeit geleistet hatte. In der 41. Minute konnte Richard Tusori nach einem Eckball zum 3:0 für die Gastgeber einnetzen. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel bereits entschieden.

Doch Union Gilgenberg ließ sich nicht unterkriegen und antwortete noch vor der Halbzeitpause. In der 44. Minute war es Milos Bilic, der das erste Tor für die Gilgenberger erzielte und damit auf 3:1 verkürzte. Ein wichtiges Signal, dass das Spiel noch nicht gelaufen war.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte startete ebenso aufregend wie die erste. Bereits in der 55. Minute traf erneut Milos Bilic für Union Gilgenberg, der somit auf 3:2 verkürzte und das Spiel wieder spannend machte. Nur drei Minuten später gelang ihm sogar der Ausgleich zum 3:3, als er die Abwehr der Wenger erneut überwinden konnte.

Das Spiel war nun völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um die Führung. Der SV Weng hatte einige gute Chancen, doch der Torwart von Union Gilgenberg bewahrte seine Mannschaft mehrmals vor einem erneuten Rückstand. Eine Trinkpause in der 67. Minute verschaffte den Spielern eine kurze Verschnaufpause, bevor es in eine hoch spannende Schlussphase ging.

Union Gilgenberg zeigte sich in der zweiten Halbzeit stärker und drängte auf den Führungstreffer. Doch es waren die Gastgeber, die in der 84. Minute den entscheidenden Treffer erzielten. Izudin Delic nutzte eine starke Flanke von Sabic und köpfte nach einer Kontersituation zum 4:3 für den SV Weng ein. Ein Tor, das letztlich den Sieg für die Wenger bedeutete. Trotz aller Bemühungen konnte Union Gilgenberg in den verbleibenden Minuten keinen weiteren Treffer mehr erzielen, und das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem knappen 4:3-Sieg für den SV Weng.

Stimme zum Spiel

Ferdinand Pemwieser, Obmann Union Gilgenberg:

"Der Gegner hat unseren Spielfluss mit dem Eigentor in den ersten Minuten gleich drausgebracht. Das war sehr unglücklich und hat das Spiel gleich auf den Kopf gestellt. Dadurch war Weng in der ersten Halbzeit einfach deutlich besser, doch der Anschluss kurz vor der Pause war sehr wichtig, denn wir haben den Schwung in den zweiten Durchgang mitgenommen. Da haben wir richtig gut gespielt, am Ende aber durch ein schönes Kontergegentor verloren. Wenn man drei Tore auswärts schießt, sollte man zumindest einen Punkt mitnehmen. Nächste Woche wollen wir dann die ersten Punkte einfahren."

Bezirksliga West: SV Weng : Gilgenberg - 4:3 (3:1)

84 Izudin Delic 4:3

58 Milos Bilic 3:3

55 Milos Bilic 3:2

44 Milos Bilic 3:1

41 Richard Tusori 3:0

32 Michael Aigner 2:0

5 Michael Aigner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.