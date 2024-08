Vorjahres-Vizemeister Union Senftenbach siegt knapp gegen Aufsteiger Union Diersbach

Details Montag, 19. August 2024 14:12

Im Erstrundenspiel der neuen Bezirksliga West-Saison trafen Union Diersbach und Union Senftenbach aufeinander und boten den Zuschauern eine packende Partie. Nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf konnte sich am Ende die Union Senftenbach mit einem knappen 3:2-Sieg durchsetzen. Besonders in der zweiten Halbzeit fielen entscheidende Tore, doch der Aufsteiger konnte am Ende den Rückstand nicht mehr aufholen.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Zu Beginn des Spiels fanden sich beide Mannschaften nach einem kurzen Abtasten schnell zurecht. Schon nach fünf Minuten verbuchte die Union Diersbach die erste gute Chance. Kurz darauf antworteten die Gäste aus Senftenbach ebenfalls mit einer gefährlichen Situation.

In der 17. Minute war es dann soweit: Bence Lizák brachte die Union Diersbach mit 1:0 in Führung. Nach einer Vorlage von Klamminger konnte Lizák den Ball souverän im Netz der Senftenbacher unterbringen und den Aufsteiger damit in Führung bringen. Die Freude des Gastgebers währte jedoch nicht lange. Bereits fünf Minuten später, in der 22. Minute, erzielte Sanel Salletmayr den Ausgleich für den Vizemeister der letzten Saison, Union Senftenbach. Ein spannender Schlagabtausch war nun im Gange, der von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten geprägt war, wenngleich Senftenbach besser im Spiel war.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:1, trotz weiterer Gelegenheiten für beide Mannschaften. Die Zuschauer, die sich zu etwa 200 im Stadion eingefunden hatten, verfolgten gespannt das Geschehen auf dem Platz.

Intensive zweite Halbzeit und Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ebenso temporeich wie die erste endete. Ein Solo von Klamminger in der 51. Minute verfehlte das Tor der Senftenbacher nur knapp. Wenige Minuten später retteten die Gäste auf der Linie und verhinderte so die erneute Führung für die Union Diersbach.

In der 63. Minute war es schließlich Michael Hörmandinger, der die Union Senftenbach mit einem Kopfball-Tor zum 2:1 in Führung brachte. Die Diersbacher ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und drängten weiter auf den Ausgleich. Dieser gelang ihnen in der 70. Minute, als erneut Bence Lizák erfolgreich war und zum 2:2 traf.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Jonas Reisegger in der 78. Minute das entscheidende Tor für die Union Senftenbach erzielte und seine Mannschaft damit wieder in Führung brachte, wobei der Aufsteiger zuvor eine Riesenchance verbuchte. Trotz aller Bemühungen der Diersbacher blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem knappen Ergebnis. Das Spiel endete damit mit einem 3:2-Sieg für die Union Senftenbach, die somit erfolgreich in die neue Saison startete.

Stimme zum Spiel

Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach:

"Es war von uns am Anfang noch ein etwas nervöses Spiel, wir haben viele Fehlpässe gemacht und sind nicht wirklich ins Spiel gekommen. Man hat schon gemerkt, dass Senftenbach letztes Jahr Vizemeister geworden und eine eingespielte Truppe ist. Dennoch sind wir dann in Führung gegangen, mussten aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Sie hatten viel Ballbesitz, wir haben nicht viel Zugriff bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir durch Wechsel besser ins Spiel gekommen, nach dem Rückstand war die Moral da und haben auch das 2:2 erzielt. In der Schlussviertelstunde hatten wir eine Top-Chance auf die Führung, im Gegenzug haben wir dann aber das schlussendliche 3:2 per Kopf kassiert."

Bezirksliga West: Diersbach : Senftenbach - 2:3 (1:1)

78 Jonas Reisegger 2:3

70 Bence Lizák 2:2

63 Michael Hörmandinger 1:2

22 Sanel Salletmayr 1:1

17 Bence Lizák 1:0

