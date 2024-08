Union Natternbach und SV Weng trennen sich in spannender Partie mit 2:2-Unentschieden

Details Sonntag, 25. August 2024 11:55

In einem spannenden Spiel der 2. Runde in der Bezirksliga West trennten sich Union IKUNA Natternbach und SV Hargassner Weng mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft und geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Besonders auffällig war Doppeltorschütze Emir Sabic bei dem Aufsteiger, der zwei Treffer für sein Team erzielte und damit den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflusste.

Zwei Elfmeter sorgen für 1:1 zur Pause

Das Spiel begann mit viel Tempo, und bereits in der 5. Minute erspielte sich die Union Natternbach die erste Ecke des Spiels. Kurz darauf, in der 7. Minute, wurde den Natternbachern ein Elfmeter zugesprochen, doch der Torwart konnte den Ball zunächst abwehren konnte. Der Elfmeter musste jedoch wiederholt werden. Im zweiten Anlauf verwandelte Jakob Paul Oberauer den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Die Gäste aus Weng ließen sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken und drängten auf den Ausgleich. In der 18. Minute kamen sie zu einem Freistoß am Strafraum, der allerdings nichts einbrachte. Die Natternbacher versuchten, ihre Führung auszubauen und vergaben eine große Chance in der 30. Minute, als ein Spieler alleine vor dem Tor auftauchte.

In der 34. Minute wurde dann den Gästen ein Elfmeter zugesprochen, den Emir Sabic sicher verwandelte und damit den 1:1-Ausgleich erzielte. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel ausgeglichen, und beide Teams gingen mit dem Unentschieden in die Kabinen.

Hektische zweite Halbzeit

Nach der Pause ging es ähnlich spannend weiter. In der 51. Minute wurde die Partie zunehmend ausgeglichener, und beide Teams hatten ihre Chancen. Die Natternbacher nutzten schließlich eine dieser Möglichkeiten in der 61. Minute. Artem Atamas erzielte das 2:1 für die Gastgeber und brachte sein Team erneut in Führung. Die Freude der Union Natternbach währte jedoch nicht lange. Nur eine Minute später, in der 62. Minute, kam es zu einer hektischen Situation, die mit einer Gelb-Roten Karte für Patrick Scheuringer endete. Die Natternbacher mussten den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten.

Die Gäste aus Weng ließen nicht locker und setzten die dezimierten Natternbacher weiter unter Druck. In der 73. Minute war es erneut Emir Sabic, der für Weng traf und den 2:2-Ausgleich herstellte. Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Zweikämpfen und weiteren Torchancen geprägt. Trotz aller Bemühungen beider Teams fiel kein weiterer Treffer, und das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden.

Bezirksliga West: Natternbach : SV Weng - 2:2 (1:1)

73 Emir Sabic 2:2

61 Artem Atamas 2:1

34 Emir Sabic 1:1

9 Jakob Paul Oberauer 1:0

