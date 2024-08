SK Altheim lacht nach Last-Minute-Sieg vs. Dorf/Pram von der Tabellenspitze

Details Freitag, 30. August 2024 19:56

Ein hochdramatisches Duell zwischen der Union Dorf/Pram und dem SK Altheim endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste. In einer Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Intensität gewann, erzielte Colin Köchl in den Schlussminuten das entscheidende Tor. Während die "Roten Teufel" nach dem zweiten Saisonsieg für zumindest 22 Stunden von der Tabellenspitze lachen, ziert die Union in der Bezirksliga West weiterhin das Ende der Tabelle.

Chancenreiche erste Hälfte, aber keine Tore

Die Begegnung begann mit hohem Tempo und bereits nach wenigen Minuten gab es die ersten Gelegenheiten für die Union. In der 11. Minute zeichnete sich Altheims Torwart Dennis Kindlinger mit einer starken Parade aus, als ein Schuss von halblinks auf ihn zukam. Dorf/Pram blieb weiterhin gefährlich und Marcel Deller hatte in der 23. Minute die Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen, doch erneut war es Kindlinger, der im Eins-gegen-Eins stark parierte.

Auf der anderen Seite hatten auch die Altheimer ihre Momente. Ivan Tankuljic vergab in der 38. Minute eine große Gelegenheit, als er nach einem Querpass von Köchl den Ball verfehlte. In der 42. Minute war es erneut Tankuljic, der kurz davor stand, Dorf-Torhüter Florian Sageder auszuspielen, doch der Keeper vereitelte das Vorhaben im letzten Moment. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, obwohl beide Teams genügend Chancen hatten, die Führung zu übernehmen.

Entscheidung in Minute 88

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Tempo und weiteren Chancen. In der 56. Minute scheiterte Lucas Steinmetz an Sageder, der stark mit dem Fuß abwehrte. Direkt im Anschluss parierte Sageder auch einen Fernschuss von Alexander Aigner. Dorf/Pram blieb weiterhin gefährlich und Deller prüfte Kindlinger erneut in der 64. Minute, doch der Schlussmann der Altheimer war zur Stelle. Im Gegenzug versuchte es David Chhada mit einem Fernschuss, der jedoch ebenfalls von Sageder entschärft wurde.

In der 84. Minute rettete die Union-Verteidigung nach einem Kopfball von Steinmetz auf der Linie. Die Altheimer dominierten in dieser Phase das Spiel, obwohl die "Roten Teufel" es nicht schafften, zwingende Chancen zu kreieren. Doch dann, in der 88. Minute, fiel die Entscheidung: Nico Daskiewicz zog an, spielte einen tiefen Pass auf Köchl, und dieser versenkte den Ball im langen Eck zum 1:0 für die Gäste.

Die Union Dorf/Pram warf nun alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute kam es beinahe dazu, als Goalie Sageder bei einer Ecke mit aufrückte und alleine zum Kopfball kam. Doch das Glück war nicht auf der Seite der Dorfer und der Ball verfehlte das Tor. Trotz einer Nachspielzeit von sieben Minuten und weiterem Druck der Heim-Mannschaft, blieb es beim 0:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Josef Wageneder, Sportlicher Leiter SK Altheim:

"Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben gute Angriffe gehabt. Hitzebedingt ist die Partie dann wiederum aber sehr abgeflacht und war sehr fehlerhaft von unserer Seite. Dorf hatte da eine bessere Phase, wir sind nicht gut reingekommen. Kurz vor der Pause haben sie auf die Latte geschossen. Dann sind wir aber besser aus den Kabinen gekommen und haben das Zepter immer mehr in die Hand genommen. Gegen Ende des Spiels ist Dorf nur mehr über Standards gefährlich geworden. Durch einen satten Schuss ist uns in der 88. Minute der nicht unverdiente Führungstreffer gefallen, wenngleich die erste Spielhälfte nicht wirklich berauschend war."

