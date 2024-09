Union Natternbach stürzt Tabellenführer

In einer Begegnung der Bezirksliga West gelang es der Union Natternbach, die bisher ungeschlagene Defensive des SK Altheim zu durchbrechen und einen deutlichen 3:0-Sieg einzufahren. Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Gäste ein Zeichen, während der bisherige Tabellenführer im Laufe des Spiels zunehmend unter Druck geriet. Die Natternbacher zeigten sich von ihrer besten Seite und konnten ihre offensive Stärke eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Frühe Führung für Natternbach

Das Spiel begann vielversprechend für beide Mannschaften, mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits nach 13 Minuten gab es die erste aufregende Aktion, als Aigner eine gute Spielverlagerung auf den rechten Flügel brachte. Steinmetz dribbelte sich durch die Abwehr der Natternbacher und prüfte Torhüter Mayr-Pranzeneder zweimal, jedoch ohne Erfolg.

Die Gäste fanden schließlich in der 31. Minute das erste Mal das Netz. Atamas zeigte seine Klasse und ließ die sonst solide stehende Altheimer Abwehr alt aussehen. Mit einem trockenen Schuss erzielte er das 1:0 für Natternbach. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel ausgeglichen und kampfbetont. Der SKA drängte auf den Ausgleich, doch die Abwehr der Natternbacher hielt stand.

Atamas schnürt Doppelpack

Nach der Pause setzte Natternbach die Gastgeber weiter unter Druck. In der 48. Minute nahm Atamas Fahrt auf und wurde knapp vor dem Strafraum von Gerner gefoult, was zu einem Freistoß führte. Der ruhende Ball von Peter Nagy klatschte ans Kreuzeck und sorgte für einen Schreckmoment bei den Altheimern.

Natternbach erhöhte den Druck und kam in der 57. Minute zu einer weiteren guten Möglichkeit. Diese Drangphase zahlte sich schließlich in der 63. Minute aus. Nagy traf aus gut 20 Metern ins Kreuzeck und erhöhte auf 2:0. Ein klasse Tor, das die Führung der Natternbacher ausbaute und die Roten Teufel weiter in die Defensive drängte.

Die Situation für den SK Altheim verschlechterte sich noch weiter, als Husic in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Platz wurde es für die Altheimer zunehmend schwieriger, das Spiel zu drehen. Natternbach nutzte die Überzahl geschickt aus und erzielte in der 84. Minute das 3:0 durch Atamas, der damit seinen zweiten Treffer des Spiels markierte.

Der SK Altheim kämpfte bis zum Schluss, doch die Defensive der Natternbacher erwies sich als zu stark. Das Spiel endete schließlich mit einem 3:0-Sieg für die Gäste, die damit ihre starke offensive Leistung unterstrichen und den SK Altheim in die Schranken wiesen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bruno Alfred Josetti (1110 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bruno Alfred Josetti mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.