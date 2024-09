Union Gurten 1b und Union Dorf/Pram trennen sich 1:1-Unentschieden

Details Sonntag, 08. September 2024 12:01

Das Spiel der 4. Runde der Bezirksliga West zwischen der Union Gurten 1b und Union Dorf/Pram endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten zahlreiche Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch letztlich sollten die Torhüter und die Defensiven den Ausgang bestimmen. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit Fahrt auf und bot den Zuschauern ein spannendes Duell.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die erste Halbzeit startete mit einem ausgeglichenen Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. Bereits in der 6. Minute verzeichnete Union Dorf/Pram die erste nennenswerte Chance, doch Elias Jagereder im Tor der Union Gurten 1b parierte sicher und der anschließende Abseitspfiff erstickte weitere Gefahr im Keim. Auf der anderen Seite hatten die Hausherren in der 10. Minute ihre erste große Möglichkeit, als ein Stanglpass von rechts in der Mitte keinen Abnehmer fand.

Union Gurten 1b zeigte sich im eigenen Stadion angriffslustig, doch es fehlte oftmals an der Präzision im letzten Pass, wie mehrere Aktionen verdeutlichten. Ein Kopfball nach einem Einwurf von rechts sorgte in der 34. Minute für Gefahr, verfehlte aber knapp das Tor der Gäste. Der erste Durchgang endete schließlich ohne Tore, obwohl beide Mannschaften einige Gelegenheiten hatten, das Spiel zu eröffnen.

Spannende zweite Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten

In der zweiten Halbzeit schalteten beide Teams einen Gang höher und suchten vermehrt den Weg zum Tor. In der 53. Minute hätte Union Gurten 1b fast den Führungstreffer erzielt, doch ein Verteidiger der Gäste klärte auf der Linie. Ein weiterer Versuch in der 57. Minute brachte ebenfalls keinen Erfolg, da der Torwart der Union Dorf/Pram mit den Fäusten klären konnte. In der 75. Minute hatten die Hausherren ihre beste Chance des Spiels, als ein flacher Ball über zwei Stationen zur Mitte gespielt wurde, doch der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf sollte sich das Blatt wenden, als die Union Dorf/Pram in der 76. Minute durch Marcel Deller in Führung ging. Deller wurde im 16er gut freigespielt und schoss den Ball unhaltbar ins kurze Eck.

Die Antwort der Gurtner ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 79. Minute, erzielte Samuel Wonnebauer den Ausgleich. Nach einem guten Steilpass wurde Wonnebauer auf der rechten Seite freigespielt und traf unhaltbar ins lange Eck. Die Partie war nun wieder offen und beide Teams drängten auf den Sieg. In den letzten Minuten des Spiels versuchte die Union Dorf/Pram vergeblich aus großer Entfernung, das Siegtor zu erzielen. Auch die Gurtner kamen durch einen steilen Pass in die Spitze nochmals gefährlich vor das Tor, aber der Gästetorhüter war zur Stelle und klärte den Lupfversuch. Nach 93 intensiven Minuten endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Bezirksliga West: Union Gurten 1b : Dorf/Pram - 1:1 (0:0)

79 Samuel Wonnebauer 1:1

76 Marcel Deller 0:1

