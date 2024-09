Comeback: USV Eggelsberg/M. besiegt SV Weng in Schlussminuten noch mit 3:2

Details Sonntag, 08. September 2024 12:07

Ein mitreißendes Spiel in der Bezirksliga West fand zwischen dem USV Eggelsberg/M. und dem SV Weng statt. Nachdem die Gäste zur Halbzeit mit 2:1 führten, drehten die Gastgeber in den letzten Minuten das Spiel und feierten einen dramatischen 3:2-Sieg. Besonders Andreas Dürager glänzte in den Schlussminuten mit dem Doppelpack und sicherte seinem Team den hart umkämpften Sieg.

Erste Halbzeit: Weng dominiert

Von Beginn an zeigten die Gäste aus Weng, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen. Schon in der neunten Minute hatte Sabic die erste Torchance, sein Schuss verfehlte jedoch knapp das Ziel. In den ersten 15 Minuten hatten die Wenger leichte spielerische Vorteile, was sich schließlich in der 19. Minute auszahlen sollte. Nach einer tollen Vorarbeit von Bence Pilisi traf Mark Pilisi zur verdienten Führung für die Gäste. Weng drängte weiter und hatte in der 29. Minute eine weitere Torchance durch Fatimic, dessen Schuss aus 20 Metern knapp am Tor vorbeiging.

Fünf Minuten später hätte Kobler beinahe auf 2:0 erhöht, doch sein Lupfer nach einem schnell ausgeführten Freistoß landete nur im Aus. In der 36. Minute jedoch kam die Antwort von Eggelsberg/Moosdorf. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste schalteten die Hausherren schnell um und Daniel Messner erzielte nach einer Parade von Keeper Neumaier den Ausgleich. Doch Weng ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete prompt. In der 42. Minute verwandelte Emir Sabic einen Elfmeter sicher zum 2:1 für die Gäste. Der Elfmeter war nach einem Foulspiel an Mark Pilisi zustande gekommen. Mit dieser knappen Führung für Weng ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Eggelsberg/M. dreht das Spiel in den letzten Minuten

Die zweite Halbzeit begann mit hohem Tempo und es entwickelte sich ein offenes Spiel. Schon in der 50. Minute hatten die Gastgeber eine große Chance zum Ausgleich, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Beide Teams kamen regelmäßig zu Chancen, jedoch ohne zwingende Abschlüsse. In der 61. Minute hatten die Heimherren eine gute Freistoßposition, aber der Ball ging knapp am Tor der Wenger vorbei. Die Gäste hatten ihrerseits in der 62. Minute eine Doppelchance, doch weder Kobler noch Sabic konnten den Ball im Tor unterbringen. Das Spiel blieb weiter spannend und ausgeglichen. In der 73. Minute köpfte Tusori den Ball nach einer Ecke nur knapp über das Tor der Gastgeber.

Die Entscheidung sollte jedoch erst in den letzten Minuten fallen. In der 89. Minute erzielte Andreas Dürager den Ausgleich für den USV Eggelsberg/M. nach einer schönen Vorlage. Und nur eine Minute später gelang ihm der entscheidende Treffer. In der letzten Sekunde des Spiels traf er sehenswert ins rechte Kreuzeck zum 3:2 und drehte das Spiel komplett zu Gunsten seiner Mannschaft. Die Gastgeber setzten sich somit durch zwei späte Tore gegen die Gäste aus Weng durch und beendeten das Spiel mit einem 3:2-Sieg. Die Fans im Stadion erlebten eine emotionale Achterbahnfahrt und eine packende Schlussphase, die den USV Eggelsberg/M. letztlich als Sieger hervorgehen ließ.

Bezirksliga West: Eggelsb.-M : SV Weng - 3:2 (1:2)

93 Andreas Dürager 3:2

89 Andreas Dürager 2:2

42 Emir Sabic 1:2

36 Daniel Messner 1:1

19 Mark Patrik Pilisi 0:1

