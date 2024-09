SK Altheim siegt im Derby knapp gegen den SV Weng

Details Samstag, 21. September 2024 16:16

In einem spannenden Derby der Bezirksliga West konnte der SK Altheim einen knappen 1:0-Sieg gegen den SV Weng erringen. Das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in einer Meisterschaft sorgte für große Aufregung, da beide Mannschaften mit jeweils sieben Punkten in der Tabelle gleichauf lagen. Das Spiel fand vor einer beeindruckenden Kulisse in der KOBE-Arena in Altheim statt und bot den Fans alles, was sie sich von einem heißen Derby versprochen hatten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Mit dem Anpfiff begann das intensive Derby zwischen dem SK Altheim und dem SV Weng. Bereits in der 12. Minute sorgten die Roten Teufel für den ersten Aufreger, als ein Schuss nur die Querlatte traf und den Gästen aus Weng einen gehörigen Schrecken einjagte. Es dauerte nicht lange, bis auch die Gäste ihre erste Chance hatten. In der 14. Minute schoss Sabic knapp über das Tor von Altheim.

Das Spiel entwickelte sich sehr ausgeglichen und war von hohem Tempo geprägt. In der 21. Minute versuchte Mark Pilisi sein Glück mit einem Freistoß aus guter Position, aber der Ball ging knapp am Tor vorbei. Auch in der 25. Minute blieb Sabic gefährlich, sein Schuss aus der Distanz konnte jedoch vom Altheimer Torhüter Kindlinger pariert werden. Die ersten 35 Minuten blieben spannend, aber ohne größere Torchancen. Beide Mannschaften kämpften intensiv und schenkten sich nichts, was zu einem schnellen und hart umkämpften Spiel führte. Der Halbzeitstand blieb 0:0.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam Weng deutlich stärker zurück auf das Feld. Kurz nach Wiederbeginn hatten die Gäste zwei große Chancen: In der 50. Minute scheiterte Sabic mit einem starken Schuss direkt auf den Altheimer Keeper und in der 55. Minute verhinderte Kindlinger erneut ein Tor, indem er in letzter Sekunde rettete. In dieser Phase des Spiels dominierten die Gäste das Spiel und drängten Altheim in die Defensive. Eine beeindruckende Einzelaktion von Stöckl in der 60. Minute, bei der er sich im Eins-gegen-eins gegen Köchl durchsetzte, zeigte die Entschlossenheit der Gäste, das Spiel für sich zu entscheiden.

Doch trotz der Überlegenheit der Wenger in dieser Phase des Spiels, gelang es den Roten Teufeln in der 70. Minute aus dem Nichts in Führung zu gehen. Lucas Alexander Steinmetz nutzte eine starke Vorarbeit von Köchl, um den Ball im Netz zu versenken und das 1:0 für den SK Altheim zu erzielen. Dieser überraschende Treffer brachte die Heimmannschaft auf die Siegerstraße.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von einer starken Defensivleistung der Altheimer, die ihren knappen Vorsprung mit allen Mitteln verteidigten. Auch die vierminütige Nachspielzeit brachte keine nennenswerten Aktionen mehr, und so endete das Spiel nach 94 intensiven Minuten mit einem 1:0-Sieg für den SK Altheim.

Bezirksliga West: SK Altheim : SV Weng - 1:0 (0:0)

70 Lucas Alexander Steinmetz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.