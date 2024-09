Union Diersbach feiert klaren 3:0-Heimsieg gegen SV Lambrechten

Details Sonntag, 22. September 2024 08:49

Die Union Diersbach setzte sich in der sechsten Runde der Bezirksliga West gegen den SV Lambrechten deutlich mit 3:0 durch. Vor heimischer Kulisse bewiesen die Diersbacher ihre Stärke und ließen den Gästen kaum eine Chance. Trotz eines kämpferischen Beginns seitens der Lambrechtner zeigte sich die Überlegenheit der Hausherren bereits in der ersten Hälfte. Drei unterschiedliche Torschützen sorgten für die Tore und sicherten den Diersbachern einen souveränen Sieg.

Union Diersbach mit knapper Pausenführung

Bereits in den ersten Minuten des Spiels war die Union Diersbach bemüht, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Der erste Torschuss gehörte jedoch den Gästen, die sich in den Anfangsminuten noch wacker hielten. Die Diersbacher versuchten, mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen, was jedoch zunächst ohne zählbaren Erfolg blieb. Die erste Ecke für die Union Diersbach in der 25. Minute brachte ebenfalls nichts ein, und auch die Gäste konnten ihre Chance nach einem Eckball eine Minute später nicht nutzen.

Die Diersbacher erhöhten in weiterer Folge den Druck. In der 38. Minute war es dann András Marton, der den Ball nach einem Freistoß abstaubte und das 1:0 für die Union Diersbach erzielte. Der Jubel auf der Tribüne war groß, und der Ball zappelte im Netz der Gäste. Mit einer knappen 1:0-Führung ging es damit in die Pause.

Klare Verhältnisse in der zweiten Halbzeit

Die Union Diersbach kam in der zweiten Halbzeit stärker aus der Kabine. In der 53. Minute war es Tobias Mayrhofer, der den Ball erneut im Tor der Lambrechtner unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Die Diersbacher hatten nun das Spielgeschehen fest im Griff und ließen die Gäste kaum noch zur Entfaltung kommen. Die Situation verschärfte sich für die Lambrechtner, als Gabriel Badegruber in der 66. Minute nach einem schweren Foul die Rote Karte sah und sein Team damit in Unterzahl zurückließ.

Diersbach nutzte diese Überlegenheit aus und drängte weiter auf das nächste Tor. In der 77. Minute war es schließlich Niklas Klamminger, der zum 3:0 einnetzte und damit endgültig den Deckel auf die Partie setzte. In den letzten Minuten des Spiels blieb die Union Diersbach weiterhin am Drücker und war dem vierten Tor näher als die Lambrechtner dem Anschlusstreffer. Der kämpferische Einsatz der Diersbacher zahlte sich aus, und sie bewiesen eindrucksvoll ihre Überlegenheit. Nach über 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Union Diersbach konnte einen verdienten 3:0-Sieg feiern.

Bezirksliga West: Diersbach : Lambrechten - 3:0 (1:0)

77 Niklas Joachim Klamminger 3:0

53 Tobias Mayrhofer 2:0

38 András Marton 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.