Spannendes Duell: SV Taufkirchen besiegt Union Dorf/Pram mit 3:2

Details Sonntag, 22. September 2024 08:55

In einem packenden Match der Bezirksliga West triumphierte der SV Taufkirchen/Pram mit 3:2 gegen die Union Dorf/Pram. Das Spiel, das von vielen dramatischen Momenten geprägt war, dominierten die Taufkirchner in der ersten Halbzeit klar, während die Gäste aus Dorf/Pram in der zweiten Halbzeit eine starke Aufholjagd starteten. Am Ende konnte der SV Taufkirchen/Pram den Sieg jedoch knapp über die Zeit retten.

Starke erste Halbzeit von Taufkirchen

Bereits früh in der Partie zeigten die Taufkirchner, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 14. Minute erzielte Luca Vitale nach einer schönen Hereingabe von Jakob Schlederer das 1:0 für den SV Taufkirchen/Pr. Die frühe Führung gab der Heimmannschaft sichtlich Auftrieb. Nur vier Minuten später, in der 18. Minute, setzte Jakob Schlederer ein weiteres Highlight. Er ließ zwei Gegenspieler stehen und zog aus rund 20 Metern ab. Sein Schuss landete unhaltbar im linken Kreuzeck und brachte den SV Taufkirchen/Pr. mit 2:0 in Führung. Die Gäste aus Dorf/Pram wirkten sichtlich geschockt von diesem frühen Doppelschlag.

Die Dominanz der Hausherren setzte sich fort und in der 28. Minute erhöhte Simon Schlederer nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen auf 3:0. Die Dorfer schienen zu diesem Zeitpunkt kaum noch Hoffnung zu haben, doch sie gaben nicht auf. Kurz vor der Halbzeitpause konnte die Union Dorf/Pram durch Michael Ebner ein Lebenszeichen senden. Nach einem Eckball brachte ein Eigentor der Taufkirchner das 3:1. Dieses Tor brachte die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für Spannung in der zweiten Halbzeit.

Dorf/Pram kämpft sich zurück - kommt jedoch nicht mehr zum Ausgleich

In der zweiten Halbzeit kamen die Dorfer spritziger aus der Kabine. Bereits in der 50. Minute wurde ein Freistoß von Gehmaier abgeblockt. Die Gäste zeigten nun deutlich mehr Engagement und drängten auf den Anschlusstreffer. In der 63. Minute war es dann soweit: Marcel Deller erzielte das 3:2 für die Union Dorf/Pram. Die Spannung war nun auf dem Höhepunkt und die Gäste witterten ihre Chance auf den Ausgleich. In der 66. Minute lag das 3:3 förmlich in der Luft, als die Gäste am Drücker waren.

Die Taufkirchner konnten sich jedoch immer wieder befreien und hatten in der 73. Minute sogar die Möglichkeit, per Elfmeter den Vorsprung auszubauen. Jakob Schlederer trat an, doch der Torwart der Gäste, Sageder, ahnte die Ecke und parierte den Schuss. Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 77. Minute wurde ein Abseitstor der Taufkirchner nicht anerkannt. Kurz darauf, in der 82. Minute, hatten die Gäste großes Pech, als ein Schuss an die Querlattenunterkante sprang und nicht ins Tor ging. Es hätte der Ausgleich sein können. Die letzten Minuten des Spiels waren von zahlreichen Chancen und intensiven Zweikämpfen geprägt. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 3:2 für den SV Taufkirchen/Pram.

Bezirksliga West: Taufk./Pram : Dorf/Pram - 3:2 (3:1)

63 Marcel Deller 3:2

32 Eigentor durch Michael Ebner 3:1

28 Simon Schlederer 3:0

18 Jakob Schlederer 2:0

14 Luca Vitale 1:0

Details

